Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının programı açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının programı açıklandı.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 5, 6 ve 7 Şubat tarihlerinde oynanacak ilk karşılaşmaların programı şu şekilde:



5 Şubat Salı:



20.30 Trabzonspor-Ümraniyespor (Medical Park)



6 Şubat Çarşamba:



18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)



20.30 Galatasaray-Hatayspor (Türk Telekom)



7 Şubat Perşembe:



20.30 Akhisarspor-Kasımpaşa (Spor Toto Akhisar)

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