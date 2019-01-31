Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
19 dakika önce
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının programı açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 5, 6 ve 7 Şubat tarihlerinde oynanacak ilk karşılaşmaların programı şu şekilde:
5 Şubat Salı:
20.30 Trabzonspor-Ümraniyespor (Medical Park)
6 Şubat Çarşamba:
18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)
20.30 Galatasaray-Hatayspor (Türk Telekom)
7 Şubat Perşembe:
20.30 Akhisarspor-Kasımpaşa (Spor Toto Akhisar)
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:56 Kaynak: AA
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