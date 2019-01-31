Son Dakika Haberleri: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

19 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının programı açıklandı.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 5, 6 ve 7 Şubat tarihlerinde oynanacak ilk karşılaşmaların programı şu şekilde:

5 Şubat Salı:

20.30 Trabzonspor-Ümraniyespor (Medical Park)

6 Şubat Çarşamba:

18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

20.30 Galatasaray-Hatayspor (Türk Telekom)

7 Şubat Perşembe:

20.30 Akhisarspor-Kasımpaşa (Spor Toto Akhisar)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:56 Kaynak: AA

Spor
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