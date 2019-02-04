Son Dakika Haberleri: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

34 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları yarın başlayacak.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları yarın başlayacak.

Çeyrek finalin ilk müsabakasında Trabzonspor, yarın Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u konuk edecek.

Kupada 6 Şubat Çarşamba ve 7 Şubat Perşembe günü yapılacak 3 karşılaşmayla çeyrek finalin ilk aşaması tamamlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.30 Trabzospor-Ümraniyespor (Medical Park)

6 Şubat Çarşamba:

18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

20.30 Galatasaray- Hatayspor (Türk Telekom)

7 Şubat Perşembe:

20.30 Akhisarspor- Kasımpaşa (Spor Toto Akhisar)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:02 Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adana Demirspor, Yılmaz Vural'la Yollarını Ayırdı Beşiktaş, Antalyaspor'u Farka Boğdu: 6-2

Milan'ın Yıldızı Hakan Çalhanoğlu'ndan Tolgay Arslan'a Tebrik Futbolcu Emiliano Sala'yı Taşıyan Uçağın Enkazı Manş Denizi'nde Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 10:36:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]