Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
34 dakika önce
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları yarın başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası
'nda çeyrek final ilk maçları yarın başlayacak.
Çeyrek finalin ilk müsabakasında Trabzonspor
, yarın Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u konuk edecek.
Kupada 6 Şubat Çarşamba
ve 7 Şubat Perşembe günü yapılacak 3 karşılaşmayla çeyrek finalin ilk aşaması tamamlanacak.
Ziraat Türkiye Kupası
'nda çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.30 Trabzospor-Ümraniyespor (Medical Park)
6 Şubat Çarşamba:
18.30 Evkur
Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)
20.30 Galatasaray- Hatayspor
(Türk Telekom
)
7 Şubat Perşembe:
20.30 Akhisarspor- Kasımpaşa
(Spor Toto Akhisar)
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:02 Kaynak: AA
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