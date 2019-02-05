Son Dakika Haberleri: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

49 dakika önce

Stat: Medical ParkHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Ögel, Serkan ÇimenTrabzonspor: Arda Akbulut, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Ibanez, Batuhan Artarslan (Dk. 27 Abdulkadir Parmak), Amiri (Dk.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]
Stat: Medical Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Ögel, Serkan Çimen

Trabzonspor: Arda Akbulut, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Ibanez, Batuhan Artarslan (Dk. 27 Abdulkadir Parmak), Amiri (Dk. 61 Rodallega), Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme, Ekuban

Ümraniyespor: Burak Öğür, Uğur Aygören, Tarık Tekdal, Appindangoye, Yasir Subaşı, Serkan Göksu, Timur Temeltaş, Recep Aydın (Dk. 62 Muhammed Gönülaçar), Madinda (Dk. 46 Vasilogiannis), Diabang (Dk. 74 Atabey Çiçek), Leandrinho

Sarı kartlar: Dk. 50 Uğur Aygören (Ümraniyespor) Dk. 70 Ibanez (Trabzonspor)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Trabzonspor ile Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor 0-0 berabere kaldı.

52. dakikada Yusuf Yazıcı'nın kullandığı serbest vuruşta, kaleci Burak Öğür'ü geçen top yan direkten oyun alanına döndü.

63. dakikada Rodallega'nın pasında savunmanın arkasında Ekuban'ın ceza alanı içinde yerden vuruşunda kaleci Burak Öğür, yatarak tehlikeyi önledi.

64. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanındaki Nwakaeme'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin az farkla üzerinden auta gitti.

87. dakikada Yasir Subaşı'nın soldan ortasında ceza alanı içinde Atabey Çiçek'in kafa vuruşunda kaleci Arda Akbulut, sağ tarafına doğru yatarak topu çeldi.

90. dakikada Muhammed Gönülaçar'ın soldan ortasında, Atabey Çiçek'in vuruşunda kaleci Arda Akbulut'un çeldiği top direğe çarparak kornere çıktı.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:51 Kaynak: AA

Serkan, Ali Saygın Ögel, Uğurlu, Yaşar Kemal, Spor
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