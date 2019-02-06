Son Dakika Haberleri: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

1 saat önce

Stat: Yeni MalatyaHakem: Arda Kardeşler, Hakan Yemişken, Samet ÇiçekEvkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Seth, Murat Akça, Mustafa Akbaş, Bülent Cevahir, Murat Yıldırım, Ahmed Ildiz, Barış Alıcı, Eren Tozlu, Bifouma, Adem BüyükGöztepe: Beto, Gassama, Kadu, Titi, Berkan Emir, Alpaslan Öztürk,...

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]
Stat: Yeni Malatya

Hakem: Arda Kardeşler, Hakan Yemişken, Samet Çiçek

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Seth, Murat Akça, Mustafa Akbaş, Bülent Cevahir, Murat Yıldırım, Ahmed Ildiz, Barış Alıcı, Eren Tozlu, Bifouma, Adem Büyük

Göztepe: Beto, Gassama, Kadu, Titi, Berkan Emir, Alpaslan Öztürk, Poko, Gouffran, Castro, Halil Akbunar, Deniz Kadah

Gol: Dk. 44 Barış Alıcı (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kart: Dk. 20 Halil Akbunar (Göztepe)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor ile Göztepe arasında oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

13. dakikada Bifouma'nın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Beto sağına gelen topu yatarak kontrol etti.

35. dakikada Bülent Cevahir'in soldan ortasında savunmada Kadu'nun uzaklaştırmak istediği top, takım arkadaşı Titi'ye çarparak altıpas içi sol çaprazdaki Eren Tozlu'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Kadu'ya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

44. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Eren Tozlu'nun derinlemesine pasıyla sağdan savunmanın arkasına sarkarak ceza sahasına giren Barış Alıcı'nın kaleci Beto ile karşı karşıya yaptığı vuruşla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

Müsabakanın ilk yarısı 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular karşılaşmaya İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek vermek amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" yazılı pankartla sahaya çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:43 Kaynak: AA

Bülent Cevahir, Beto, Eren Tozlu, Yeni Malatyaspor, Spor
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