Son Dakika Haberleri: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

44 dakika önce

Stat: Yeni MalatyaHakem: Arda Kardeşler, Hakan Yemişken, Samet ÇiçekEvkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Seth, Murat Akça, Mustafa Akbaş, Bülent Cevahir, Murat Yıldırım, Ahmed Ildiz, Barış Alıcı (Dk. 80 Donald), Eren Tozlu (Dk.59 Guilherme), Bifouma (Dk.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]
Stat: Yeni Malatya

Hakem: Arda Kardeşler, Hakan Yemişken, Samet Çiçek

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Seth, Murat Akça, Mustafa Akbaş, Bülent Cevahir, Murat Yıldırım, Ahmed Ildiz, Barış Alıcı (Dk. 80 Donald), Eren Tozlu (Dk.59 Guilherme), Bifouma (Dk. 70 Kamara), Adem Büyük

Göztepe: Beto, Gassama, Kadu, Titi, Berkan Emir, Alpaslan Öztürk, Poko, Gouffran (Dk. 77 Borges), Castro (Dk. 46 Serdar Gürler), Halil Akbunar (Dk. 66 Yasin Öztekin), Deniz Kadah

Gol: Dk. 44 Barış Alıcı (Evkur Yeni Malatyaspor)


Sarı kart: Dk. 20 Halil Akbunar, Dk. 83 Alpaslan Öztürk, Dk 85 Gassama, Dk. 90+4 Yasin Öztekin (Göztepe), Dk. 85 Ahmed Ildiz (Evkur Yeni Malatyaspor)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe'yi 1-0 yendi

48. dakikada sol kanattan buluştuğu topla ceza sahasına gire Bifouma'nın çaprazdan şutunda top yan ağlarda kaldı.

55. dakikada Gassama'nın sağdan ortasında penaltı noktası üzerinde Deniz Kadah'ın kafayla vurduğu topu kaleci Ertaç Özbir kontrol etti.

79. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor sahasının ortalarından kazanılan faulü Yasin Öztekin kullandı. Bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağa altıpas önünde Kadu kafayla vurdu ve topu üsten auta yolladı.

90+2. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Guilherme soluna çektiği topa plase vurdu ancak meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.

Müsabaka ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:40 Kaynak: AA

Hakan Yemişken, Arda Kardeşler, Yeni Malatyaspor, Spor
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