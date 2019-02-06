Son Dakika Haberleri: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

1 saat önce

Stat: Türk TelekomHakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, İsmail Şencan, Murat Ergin GözütokGalatasaray: İsmail Çipe, Ömer Bayram, Luyindama, Marcao, Linnes, Donk, Fernando, Selçuk İnan, Yunus Akgün, Onyekuru, Sinan GümüşHatayspor: Ömer Alıcı, Mehmet Dingil, Yusuf Abdioğlu, Soner Örnek, Yasin...

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]
Stat: Türk Telekom

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, İsmail Şencan, Murat Ergin Gözütok

Galatasaray: İsmail Çipe, Ömer Bayram, Luyindama, Marcao, Linnes, Donk, Fernando, Selçuk İnan, Yunus Akgün, Onyekuru, Sinan Gümüş

Hatayspor: Ömer Alıcı, Mehmet Dingil, Yusuf Abdioğlu, Soner Örnek, Yasin Güreler, Kubilay Sönmez, Nimaga, Korkishko, Selim Ilgaz, Gomis (Dk. 43 Akın Alkan), Mirkan Aydın

Gol: Dk. 7 Luyindama (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 41 Ömer Alıcı (Hatayspor)

Sarı kart: Dk. 35 Kubilay Sönmez (Hatayspor)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray ile Spor Toto 1. Lig temsilcisi Hatayspor arasında oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi takım 1-0 önde tamamladı.

7. dakikada Galatasaray öne geçti. Selçuk İnan'ın sol kanattan kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Luyindama kafa vuruşu ile topu köşeden ağlara gönderdi: 1-0.

9. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında, Selçuk İnan'ın ara pası ile Sinan Gümüş ceza sahası önünde topla buluştu. Sinan'ın müsait pozisyonda şutunda kaleci Ömer meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

10. dakikada Hatayspor beraberliğe yaklaştı. Sol kanattan Nimaga'nın orta ortasında Gomis kafa ile topu arka direğe aşırdı. Korkishko'nun yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci İsmail Çipe son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

12. dakikada sarı-kırmızılı takım etkili geldi. Onyekuru'nun pası ile Fernando Hatayspor ceza sahası önünde topla buluştu. Bu oyuncunun ayak içiyle yaptığı vuruşta, kaleci Ömer Alıcı topu köşeden kornere çeldi.

34. dakikada Galatasaray ikinci golüne yaklaştı. Selçuk İnan'ın kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topa ceza sahası dışında bekleyen Onyekuru çok sert vurdu. Kaleci Ömer Alıcı, çizgi üzerinde topu çeldi, ardından savunma meşin yuvarlağı kornere yolladı.

45+1. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Selçuk'un pasıyla Onyekuru savunmanın arkasına sarktı. Onyekuru'nun yerden şutu kaleci Akın'dan döndü, Fernando önünde kalan topu boş kaleye gönderdi. Son anda savunmada araya giren Yusuf Abdioğlu golü önledi.

45+6. dakikaka Selçuk'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu kontrol eden Yunus Akgün ceza sahası içinde rakibinden kurtulup şutunu çekti. Kaleci Ömer parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:48 Kaynak: AA

Yunus Akgün, Selçuk İnan, Selçuk, Spor
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