Son Dakika Haberleri: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

31 dakika önce

Stat: Spor Toto AkhisarHakemler: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Mustafa SavranlarAkhisarspor: Fatih Öztürk, Zeki Yavru, Miguel Lopes (Dk. 89 Rotman), Caner Osmanpaşa, Musa Nizam (Dk. 83 Güray Vural), Aykut Çeviker, Sissoko, Regattin, Josue, Barbosa, Cikalleshi (Dk.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]
Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Mustafa Savranlar

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Zeki Yavru, Miguel Lopes (Dk. 89 Rotman), Caner Osmanpaşa, Musa Nizam (Dk. 83 Güray Vural), Aykut Çeviker, Sissoko, Regattin, Josue, Barbosa, Cikalleshi (Dk. 81 Manu)

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau (Dk. 83 Özgür Çek), Sadiku (Dk. 64 Hajradinovic), Pavelka, Tarkan Serbest (Dk. 78 İlhan Depe), Trezeguet, Koita, Perica

Goller: Dk. 41 ve 51 Cikalleshi, Dk. 73 Josue (Penaltıdan) (Akhisarspor), Dk. 90+2 Hajradinovic (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 37 Musa Nizam (Akhisarspor), Dk. 62 Koita, Dk. 80 Trezeguet, Dk. 84 Hajradinovic (Kasımpaşa)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Akhisarspor, sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.

51. dakikada Akhisarspor, farkı ikiye çıkardı. Aykut Çeviker'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Cikalleshi'nin aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

54. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Trezeguet'nin rakip ceza yayı içerisinden kullandığı serbest vuruşta, barajın yanından geçen top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

73. dakikada Akhisarspor, penaltı kazandı. Veigneau'nun ceza sahası içerisinde Regattin'e yaptığı müdahaleyi hakem Serkan Tokat, penaltı olarak değerlendirdi. Penaltıyı kullanan Josue, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0

79. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Pavelka'nın sol kanattan ortaladığı topu kaleci Fatih Öztürk elinden sektirdi. Pozisyonu iyi takip eden Trezeguet'nin vuruşunda kaleci Fatih Öztürk'ü geçen topu çizgi üzerinden Musa Nizam çıkardı.

90+2. dakikada Kasımpaşa, farkı ikiye indirdi. Ceza sahası dışında Özgür Çek'in kafayla indirdiği meşin yuvarlağı önünde bulan Hajradinovic, sert bir vuruşla topu ağlara yolladı: 3-1

Müsabaka, Akhisarspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:40 Kaynak: AA

Tokat, Serkan, Musa Nizam, Fatih Öztürk, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İçişleri Bakanı Soylu'nun Trafik Projesine Sıra Dışı Destek Beşiktaş, Kagawa'ya Özel Tişört ve Forma Çıkartmaya Hazırlanıyor!

İmza Töreninde Herkes Gülüp Eğlenirken, Yassine Benzia'nın Üzgün Bir Şekilde Oturması Dikkat Çekti Tahkim Kurulu, Ricardo Quaresma'nın Cezasını Onadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 23:11:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]