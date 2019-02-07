Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Serkan Tokat
, Mustafa Sönmez
, Mustafa Savranlar
Akhisarspor: Fatih Öztürk
, Zeki Yavru
, Miguel
Lopes (Dk. 89 Rotman), Caner Osmanpaşa
, Musa Nizam
(Dk. 83 Güray Vural
), Aykut Çeviker
, Sissoko, Regattin, Josue, Barbosa, Cikalleshi (Dk. 81 Manu) Kasımpaşa
: Ramazan Köse
, Popov, Veysel Sarı
, Ben Youssef, Veigneau (Dk. 83 Özgür Çek
), Sadiku (Dk. 64 Hajradinovic), Pavelka, Tarkan
Serbest (Dk. 78 İlhan Depe
), Trezeguet, Koita, Perica
Goller: Dk. 41 ve 51 Cikalleshi, Dk. 73 Josue (Penaltıdan) (Akhisarspor), Dk. 90+2 Hajradinovic (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 37 Musa Nizam (Akhisarspor), Dk. 62 Koita, Dk. 80 Trezeguet, Dk. 84 Hajradinovic (Kasımpaşa) Ziraat Türkiye Kupası
çeyrek final ilk maçında Akhisarspor, sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.
51. dakikada Akhisarspor, farkı ikiye çıkardı. Aykut Çeviker'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Cikalleshi'nin aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0
54. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Trezeguet'nin rakip ceza yayı içerisinden kullandığı serbest vuruşta, barajın yanından geçen top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.
73. dakikada Akhisarspor, penaltı kazandı. Veigneau'nun ceza sahası içerisinde Regattin'e yaptığı müdahaleyi hakem Serkan Tokat, penaltı olarak değerlendirdi. Penaltıyı kullanan Josue, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0
79. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Pavelka'nın sol kanattan ortaladığı topu kaleci Fatih Öztürk elinden sektirdi. Pozisyonu iyi takip eden Trezeguet'nin vuruşunda kaleci Fatih Öztürk'ü geçen topu çizgi üzerinden Musa Nizam çıkardı.
90+2. dakikada Kasımpaşa, farkı ikiye indirdi. Ceza sahası dışında Özgür Çek'in kafayla indirdiği meşin yuvarlağı önünde bulan Hajradinovic, sert bir vuruşla topu ağlara yolladı: 3-1
Müsabaka, Akhisarspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.