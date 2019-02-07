Son Dakika Haberleri: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

16 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları tamamlandı.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları tamamlandı.

Akhisarspor- Kasımpaşa mücadelesiyle sona eren çeyrek final ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Trabzonspor-Ümraniyespor: 0-0

Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe: 1-0

Galatasaray- Hatayspor: 2-0

Akhisarspor-Kasımpaşa: 3-1

Eşleşmelerin rövanşları 26, 27 ve 28 Şubat'ta oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:55 Kaynak: AA

Hatayspor, Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası, Spor
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