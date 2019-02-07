Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
16 dakika önce
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları tamamlandı.
Ziraat Türkiye Kupası
'nda çeyrek final ilk maçları tamamlandı.
Akhisarspor- Kasımpaşa
mücadelesiyle sona eren çeyrek final ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Trabzonspor-Ümraniyespor: 0-0 Evkur
Yeni Malatyaspor-Göztepe: 1-0
Galatasaray- Hatayspor
: 2-0
Akhisarspor-Kasımpaşa: 3-1
Eşleşmelerin rövanşları 26, 27 ve 28 Şubat
'ta oynanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:55 Kaynak: AA
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