Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada yarı finalistlerin belli olacağı müsabakalarda düdük çalacak hakemler şunlar:



Yarın:



20.00 Ümraniyespor-Trabzonspor: Alper Ulusoy



27 Şubat Çarşamba:



14.00 Hatayspor-Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu



20.00 Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor: Serkan Çınar



28 Şubat Perşembe:



20.00 Kasımpaşa-Akhisarspor: Arda Kardeşler

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