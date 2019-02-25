Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
26 dakika önce
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada yarı finalistlerin belli olacağı müsabakalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Ümraniyespor-Trabzonspor: Alper Ulusoy
27 Şubat Çarşamba:
14.00 Hatayspor-Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor: Serkan Çınar
28 Şubat Perşembe:
20.00 Kasımpaşa-Akhisarspor: Arda Kardeşler
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:44 Kaynak: AA
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