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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

1 saat önce

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Metin, Murat Ergin GözütokKasımpaşa: Ramazan Köse, Veysel Sarı, Josue Sa, Ben Youssef, Karim Hafez, Tarkan Serbest, Pavelka, Hajradinovic, Khalili, Trezeguet, KoitaAkhisarspor: Lukac, Zeki Yavru, Musa Nizam, Cocalic, Kadir...

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Metin, Murat Ergin Gözütok

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Veysel Sarı, Josue Sa, Ben Youssef, Karim Hafez, Tarkan Serbest, Pavelka, Hajradinovic, Khalili, Trezeguet, Koita

Akhisarspor: Lukac, Zeki Yavru, Musa Nizam, Cocalic, Kadir Keleş, Rotman, Serginho, Regattin, Josue, Barbosa, Cikalleshi

Goller: Dk. 18 Barbosa (Akhisarspor), Dk. 37 Koita (Kasımpaşa)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kasımpaşa ile Akhisarspor arasında yapılan rövanş maçının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

7. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Orta sahada buluştuğu topla sağ kanatta ilerleyen Trezeguet, pasını Koita'nın koşu yoluna gönderdi. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Lukac meşin yuvarlağı kornere çeldi.

15. dakikada Karim Hafez'den topu kapan Josue, ceza sahasına girerken pasını arka direkteki Barbosa'ya çıkardı. Bu oyuncunun ceza alanında kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

18. dakikada Akhisarspor öne geçti. Ani gelişen atakta Josue, Kasımpaşa savunmasının arkasına sarkan Zeki Yavru'nun koşu yoluna pasını gönderdi. Ceza yayının sağından içeri giren Zeki'nin yerden pasında Barbosa'nın arka direkte dengesini kaybetmesine rağmen dönerek yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 0-1

37. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Sağ kanatta topla buluşan Veysel Sarı, pasını Trezeguet'ye aktardı. Trezeguet, sağ çaprazdan ceza sahasına girip, son çizgiye indikten sonra pasını yerden Koita'ya çıkardı. Koita'nın altıpas üzerinden bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:06 Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Zeki Yavru, Veysel Sarı, Kasımpaşa, Yenikadinda Gösterme, Spor
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