Son Dakika Haberleri: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

12 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları tamamlandı.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları tamamlandı.

Kupada bu turun sürprizini Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor gerçekleştirdi. Bir önceki turda Fenerbahçe'yi eleyen Ümraniyespor, çeyrek finalin ilk maçında Trabzonspor'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Rövanşta rakibini 3-1 yenen Ümraniyespor, adını yarı finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Akhisarspor, Kasımpaşa'yı evinde 3-1, deplasmanda ise 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Kupayı en fazla kazanan takım olan Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor'u ilk maçta sahasında 2-0 yendi. Deplasmanda 4-2 kaybetmesine rağmen Galatasaray da yarı finalist oldu.

Galatasaray'ın yarı finaldeki rakibi ise Evkur Yeni Malatyaspor oldu. Çeyrek finalde Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi ilk maçta 1-0 yendi, rövanşta ise aynı skorla rakibine mağlup oldu. Seri penaltı atışları sonucunda İzmir ekibini 5-3 yenen Evkur Yeni Malatyaspor, yarı finale çıktı.

Yarı finalde ilk maçlar 2, 3 ya da 4 Nisan'da, rövanşlar ise 23, 24 veya 25 Nisan'da oynanacak. İlk maçlarda Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'u, Ümraniyespor ise Akhisarspor'u konuk edecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nın finali ise 16 Mayıs'ta Sivas'ta oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:28 Kaynak: AA

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