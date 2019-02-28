Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları tamamlandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları tamamlandı.



Kupada bu turun sürprizini Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor gerçekleştirdi. Bir önceki turda Fenerbahçe'yi eleyen Ümraniyespor, çeyrek finalin ilk maçında Trabzonspor'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Rövanşta rakibini 3-1 yenen Ümraniyespor, adını yarı finale yazdırdı.



Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Akhisarspor, Kasımpaşa'yı evinde 3-1, deplasmanda ise 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.



Kupayı en fazla kazanan takım olan Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor'u ilk maçta sahasında 2-0 yendi. Deplasmanda 4-2 kaybetmesine rağmen Galatasaray da yarı finalist oldu.



Galatasaray'ın yarı finaldeki rakibi ise Evkur Yeni Malatyaspor oldu. Çeyrek finalde Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi ilk maçta 1-0 yendi, rövanşta ise aynı skorla rakibine mağlup oldu. Seri penaltı atışları sonucunda İzmir ekibini 5-3 yenen Evkur Yeni Malatyaspor, yarı finale çıktı.



Yarı finalde ilk maçlar 2, 3 ya da 4 Nisan'da, rövanşlar ise 23, 24 veya 25 Nisan'da oynanacak. İlk maçlarda Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'u, Ümraniyespor ise Akhisarspor'u konuk edecek.



Ziraat Türkiye Kupası'nın finali ise 16 Mayıs'ta Sivas'ta oynanacak.

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