Son Dakika Haberleri: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

41 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Ümraniyespor ile Akhisarspor arasında 3 Nisan Çarşamba günü oynanacak ilk karşılaşmanın stadı belli oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Ümraniyespor ile Akhisarspor arasında 3 Nisan Çarşamba günü oynanacak ilk karşılaşmanın stadı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ümraniyespor ile Akhisarspor arasındaki mücadele, saat 20.00'de Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:40 Kaynak: AA

Futbol, Türkiye Kupası, Spor
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