Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
41 dakika önce
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Ümraniyespor ile Akhisarspor arasında 3 Nisan Çarşamba günü oynanacak ilk karşılaşmanın stadı belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası
yarı finalinde Ümraniyespor ile Akhisarspor arasında 3 Nisan Çarşamba
günü oynanacak ilk karşılaşmanın stadı belli oldu.
Türkiye Futbol
Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ümraniyespor ile Akhisarspor arasındaki mücadele, saat 20.00'de Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Stadı'nda yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:40 Kaynak: AA
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