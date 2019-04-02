Son Dakika Haberleri: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

28 dakika önce

Stat: Türk TelekomHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet NarinçGalatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, DiagneEvkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Bülent Cevahir,...

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]
Stat: Türk Telekom

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Bülent Cevahir, Murat Yıldırım, Donald, Aleksic, Guilherme, Adem Büyük, Ömer Şişmanoğlu

Sarı kart: Dk. 31 Ömer Şişmanoğlu (Evkur Yeni Malatyaspor)

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında yapılan maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

10. dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Emre Taşdemir'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan ve şık bir şekilde iki oyuncudan sıyrılarak ceza sahasına sokulan Ndiaye'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Farnolle'da kaldı.

24. dakikada ceza sahasında sırtı dönük bir şekilde topla buluşan Diagne, pasını Emre Taşdemir'e çıkardı. Bu oyuncunun ceza yayı üzerinden bekletmeden şutunda top üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:58 Kaynak: AA

HALİL UMUT MELER, Mbaye Diagne, Yeni Malatyaspor, Emre Taşdemir, Spor
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