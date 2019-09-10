Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur mücadelesi, yarın yapılacak 24 maçla devam edecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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