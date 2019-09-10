Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
1 saat önce
Pazarspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. tur mücadelesinde, Kars 36 Spor'a penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayarak tur atladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:40 Kaynak: AA
Pazarspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. tur mücadelesinde, Kars 36 Spor'a penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayarak tur atladı.
Prof. Dr. Aba Müslüm Güven Stadında oynanan ve normal süresi golsüz sona eren müsabakada uzatmalara gidildi.
Uzatma dakikalarında da gol sesinin çıkmadığı karşılaşmada Pazarspor, Kars 36 Spor'u penaltılarda 4-3 yenerek bir üst tura yükseldi.
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