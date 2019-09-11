Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur mücadelesinde normal süresi 3-3 biten maçta Ağrı 1970 Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor penaltılarda Artvin Hopaspor'u yenerek üst tura yükseldi.

Ağrı 1970 Spor, Artvin Hopaspor arasında Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu'nda oynanan maça hızlı başlayan Ağrı 1970 Spor 30. dakikada Semih Mustafa Usta'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Maçın ikinci yarısında da etkili futbolunu sürdüren Ağrı 1970 Spor, 46. dakikada Erolcan Akdağ'ın golüyle rakibinin karşısında 2-0 öne geçti.

Maçın geri kalan dakikalarında ağırlığını ortaya koyan Artvin Hopaspor, Hasan Gündoğdu'nun 70. ve 87. dakikalarda kaydettiği gollerle skoru 2-2 yaptı ve maçın 90 dakikası bu skorla bitti.

Uzatmalara giden maçta Artvin Hopaspor 93. dakikada Volkan Pala'nın attığı golle 3-2 öne geçti. Maçın geri kalan dakikalarında baskısını artıran Ağrı 1970 Spor 99. dakikada Murat Kara'nın golüyle skoru 3-3 yaptı ve maç penaltılara gitti.

Ağrı 1970 Spor penaltılarda rakibini 4-2 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.