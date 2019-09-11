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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

1 saat önce

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. turu bugün oynanan maçlarla devam etti.

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Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. turu bugün oynanan maçlarla devam etti.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan ikinci turda bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Ağrı 1970- Artvin Hopaspor: 3-3 (4-2 Penaltılarla)

1954 Kelkit Belediyespor- Ofspor: 1-0

Görelespor-Yomraspor: 3-0

Malatya Yeşilyurt Belediyespor- Elazığ Belediyespor: 0-5

Cizrespor-Diyarbekirspor: 1-1 (5-6 Penaltılarla)

Karbel Karaköprü Belediyespor- Siirt İl Özel İdare: 1-2

Medical Park Batman Petrolspor- Mardin Büyükşehir Başakspor: 1-3

1074 Çankırıspor- Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri: 5-2

Çankaya- Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 1-4

Altındağ Belediyespor- Yozgatspor 1959: 1-2

Tokatspor-Erbaaspor: 0-2

Erzinspor- Kilis Belediyespor: 3-1

Nevşehir Belediyespor-Osmaniyespor: 0-1

Kozanspor-Payasspor: 0-3

Silivrispor- Bursa Yıldırımspor: 2-0

Maltepespor- Esenler Erokspor: 1-3

Şile Yıldızspor- Karacabey Belediyespor: 1-2

Bayrampaşa-Bigaspor: 4-1

Düzcespor- Darıca Gençlerbirliği: 0-2

Manisaspor- Turgutluspor: 1-2

Büyükçekmece Tepecikspor- Halide Edip Adıvar Spor: 1-0

TKİ Tavşanlı Linyitspor-Somaspor: 0-1

Ci Group Buca- Nazilli Belediyespor: 2-2 (3-5 Penaltılarla)

Fethiyespor-Kızılcabölükspor: 3-2

Darıca Gençlerbirliği, Elazığ Belediyespor, Türkiye Kupası, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:28 Kaynak: AA
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