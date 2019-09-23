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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur mücadelesi yarın oynanacak 16 maçla başlayacak.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur mücadelesi yarın oynanacak 16 maçla başlayacak.

Kupanın 3. turunda Süper Lig'den Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği, Göztepe, Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'de yer alan tüm takımlar ile 2. turdan yükselen 33 takım olmak üzere toplam 92 ekip mücadele edecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 3. tur müsabakaları 25 ve 26 Eylül'de oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3. tur müsabakalarının programı şöyle:

Yarın:

13.00 Yeni Çorumspor-Kasımpaşa (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

14.00 Payasspor-Boluspor (Payas İlçe)

14.00 Mardin Büyükşehir Başakspor-Altay (Mardin 21 Kasım Şehir)

15.00 Somaspor-Keçiörengücü (Soma Atatürk)

15.00 Edirnespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Edirne 25 Kasım)

15.00 Karacabey Belediyespor-Ümraniyespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

15.00 Esenler Erokspor-Uşakspor (Esenler)

15.00 1877 Alemdağspor-Sancaktepe (Alemdağ)

15.00 Muğlaspor-Bursaspor (Muğla Atatürk)

16.00 Altınordu-1922 Konyaspor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

16.30 Şanlıurfaspor-Anagold 24Erzincanspor (Şanlıurfa GAP)

18.30 Balıkesirspor-Vanspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Osmanlıspor-İçel İdmanyurdu (Osmanlı)

19.00 Adanaspor-Fethiyespor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ağrı 1970 (Diyarbakır)

20.30 Kocaelispor-Sivas Belediyespor (Kocaeli)

25 Eylül Çarşamba:

13.00 Hacettepe-Yukatel Denizlispor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Erzinspor-İnegölspor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)

14.00 Görelespor-Giresunspor (Görele 13 Şubat)

14.00 Fatsa Belediyespor-Yılport Samsunspor (Fatsa İlçe)

14.00 Birevim Elazığspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Gençlik Merkezi Sentetik Çim Saha)

14.00 Hekimoğlu Trabzon-Adana Demispor (Vakfıkebir İlçe)

14.30 Ankara Demirspor-Başkent Akademi (TCDD Ankara Demirspor)

14.30 Zonguldak Kömürspor-Niğde Anadolu (Karaelmas Kemal Köksal)

14.30 Kemerspor 2003-Sarıyer (Kemer İlçe)

15.00 Bandırmaspor-Etimesgut Belediyespor (Bandırma 17 Eylül)

15.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Erbaaspor (Bodrum İlçe)

15.00 Tuzlaspor-Nazilli Belediyespor (Tuzla Belediye)

15.00 Silivrispor-Kastamonuspor 1966 (Silivri)

15.00 Kırklarelispor-1954 Kelkit Belediyespor (Kırklareli Atatürk)

15.00 Ergene Velimeşespor-Eyüpspor (Ergene Velimeşe)

15.00 Pendikspor-Turgutluspor (Pendik)

15.00 Ekol Göz Menemenspor-Kırşehir Belediyespor (Stat henüz açıklanmadı)

15.00 Manisa Futbol Kulübü-Elazığ Belediyespor (Mümin Özkasap)

16.00 İstanbulspor-Pazarspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.30 Kahramanmaraşspor-Fatih Karagümrük (Kahramanmaraş 12 Şubat)

18.30 Diyarbekirspor-Eskişehirspor (Diyarbakır)

19.00 Tarus İdmanyurdu-Darıca Gençlerbirliği (Tarsus İlçe)

19.00 Kardemir Karabükspor-Gümüşhanespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

19.00 Afjet Afyonspor-Bayrampaşa (Zafer)

20.30 Göztepe-Yozgatspor 1959 (İzmir Atatürk)

26 Eylül Perşembe:

13.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Gazişehir Gaziantep (Kırıkkale Başpınar)

14.30 Hatayspor-Siirt İl Özel İdare (Osmaniye 7 Ocak)

16.30 Gençlerbirliği-Osmaniyespor (Eryaman)

18.30 Akhisarspor-Bayburt Özel İdare (Spor Toto Akhisar)

20.30 Sakaryaspor-1074 Çankırıspor (Yeni Sakarya Atatürk)

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Kupası, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:06 Kaynak: AA
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