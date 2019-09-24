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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

1 saat önce

Stat: Dr. Turhan KılıççıoğluHakemler: Kadir Sağlam, Utku Tunavellioğlu, Anıl UstaYeni Çorumspor: Onur Tekin, Mert Ilıman, Osman Bodur, Kerem Pala, Kıvanç Kaya, Batuhan Demirel (Dk. 63 Oğuz Mataracı), Muhammed Çoban, Eren Tokat (Dk. 72 Mert Güney), Ertuğrul Sancaktutan, Murathan Buruş (Dk.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Stat: Dr. Turhan Kılıççıoğlu

Hakemler: Kadir Sağlam, Utku Tunavellioğlu, Anıl Usta

Yeni Çorumspor: Onur Tekin, Mert Ilıman, Osman Bodur, Kerem Pala, Kıvanç Kaya, Batuhan Demirel (Dk. 63 Oğuz Mataracı), Muhammed Çoban, Eren Tokat (Dk. 72 Mert Güney), Ertuğrul Sancaktutan, Murathan Buruş (Dk. 62 Mikail Albayrak), Muhammed Rıdvan Özdemir

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Uğurcan Yazğılı, Heintz, Mustafa Pektemek (Dk. 62 Thiam), Veigneau, Çağatay Kurukalıp, Fernandes, Özgür Çek, Emirhan Nevzat Aydın (Dk. 72 Furkan Çetinkaya), Azad Toptik (Dk. 81 Batuhan Dıraga), Veysel Sarı

Gol: Dk. 60 Özgür Çek (penaltıdan) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 17 Ertuğrul Sancaktutan, Dk. 59 Murathan Buruş (Yeni Çorumspor), Dk. 31 Heintz, Dk. 42 Emirhan Nevzat Aydın, Dk. 65 Uğurcan Yazğılı, Dk. 90+2 Çağatay Kurukalıp (Kasımpaşa)

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Kasımpaşa, deplasmanda TFF 2. Lig ekibi Yeni Çorumspor'u 1-0 mağlup ederek 4. tura yükseldi.

İki takım da karşılaşmanın ilk yarısında pozisyonları değerlendiremeyince, devre arasına golsüz beraberlikle girildi.

59. dakikada konuk ekip Kasımpaşa penaltı kazandı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Çağatay Kurukalıp'ın rakibiyle mücadelesinde yerde kalması üzerine, hakem penaltı noktasını gösterdi.

60. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Özgür Çek, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

86. dakikada gelişen Yeni Çorumspor atağında Kıvanç Kaya, sağ taraftan yapılan ortada meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

Kasımpaşa, karşılaşmayı 1-0 kazanarak adını 4. tura yazdırdı.

Onur Tekin, Çorumspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:26 Kaynak: AA
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