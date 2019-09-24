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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

35 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabakasında Keçiörengücü, Somaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek 4. tura yükseldi.

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Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabakasında Keçiörengücü, Somaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek 4. tura yükseldi.

Soma Atatürk Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısı, 42. dakikada Abdülkadir Kuzey'in attığı golle konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Keçiörengücü, Abdülkadir Kuzey'in 55. dakikada attığı gol ile skoru 2-0'a getirdi. Somaspor, Melih Şencan ile 67. dakikada farkı 1'e indirmesine karşın, karşılaşma sonunda maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla Keçiörengücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan ekip oldu.

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Kupası, Soma, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:16 Kaynak: AA
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