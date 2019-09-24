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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

6 dakika önce

Stat: Muğla AtatürkHakemler: Mustafa İlker Coşkun, Vural Gül, Çağlar Mehmet UludağMuğlaspor: Nusret Can Körümdük, Çağlayan Menderes, Ahmet Keleş, (Dk.57 Muhammed Emel), Adem Aydın, Mehmet Akif Şerifoğlu, (Dk.55 Savaş Yorulmaz), Güray Fırat, Anıl Yıldırım, Rıdvan Çelik, (Dk.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Stat: Muğla Atatürk

Hakemler: Mustafa İlker Coşkun, Vural Gül, Çağlar Mehmet Uludağ

Muğlaspor: Nusret Can Körümdük, Çağlayan Menderes, Ahmet Keleş, (Dk.57 Muhammed Emel), Adem Aydın, Mehmet Akif Şerifoğlu, (Dk.55 Savaş Yorulmaz), Güray Fırat, Anıl Yıldırım, Rıdvan Çelik, (Dk.76 Ercan Karaca), Murat Can Bölükbaşı, Batuhan Süer, Bilal Gücüyetmez

Bursaspor: Onurcan Piri, Ramazan Keskin, (Dk.66 Ozan İsmail), Jani Atanasov, Yevgen Seleznyov, (Dk.85 Ali Akman), Selçuk Şahin, Musa Araz, İsmail Çokçalış, Igor Wanderson da Silva, (Dk.87 Çağatay Yılmaz) Rüştü Hanlı, Mamadou Diarra, Anıl Karaer,

Goller: Dk. 64 Çağlayan Menderes (Muğlaspor), Dk.54 Yevhen Seleznyov, Dk.61 Igor Wanderson da Silva, Dk.84 Selçuk Şahin (Bursaspor)

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Bursaspor, deplasmanda Muğlaspor'u 3-1 mağlup ederek 4. tura yükseldi.

İki takım da karşılaşmanın ilk yarısında pozisyonları değerlendiremeyince, devre arasına golsüz beraberlikle girildi.

Bursaspor, müsabakayı 3-1 kazanarak adını 4. tura yazdırdı.

Mustafa Kemal Atatürk, Menderes, Çağlayan, Muğla, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:38 Kaynak: AA
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