Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Muğla Atatürk
Hakemler: Mustafa İlker Coşkun, Vural Gül, Çağlar Mehmet Uludağ
Muğlaspor: Nusret Can Körümdük, Çağlayan Menderes, Ahmet Keleş, (Dk.57 Muhammed Emel), Adem Aydın, Mehmet Akif Şerifoğlu, (Dk.55 Savaş Yorulmaz), Güray Fırat, Anıl Yıldırım, Rıdvan Çelik, (Dk.76 Ercan Karaca), Murat Can Bölükbaşı, Batuhan Süer, Bilal Gücüyetmez
Bursaspor: Onurcan Piri, Ramazan Keskin, (Dk.66 Ozan İsmail), Jani Atanasov, Yevgen Seleznyov, (Dk.85 Ali Akman), Selçuk Şahin, Musa Araz, İsmail Çokçalış, Igor Wanderson da Silva, (Dk.87 Çağatay Yılmaz) Rüştü Hanlı, Mamadou Diarra, Anıl Karaer,
Goller: Dk. 64 Çağlayan Menderes (Muğlaspor), Dk.54 Yevhen Seleznyov, Dk.61 Igor Wanderson da Silva, Dk.84 Selçuk Şahin (Bursaspor)
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Bursaspor, deplasmanda Muğlaspor'u 3-1 mağlup ederek 4. tura yükseldi.
İki takım da karşılaşmanın ilk yarısında pozisyonları değerlendiremeyince, devre arasına golsüz beraberlikle girildi.
Bursaspor, müsabakayı 3-1 kazanarak adını 4. tura yazdırdı.