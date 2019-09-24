Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
4 dakika önce
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur mücadelesi devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 07:12 Kaynak: AA
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur mücadelesi devam ediyor.
Kupanın 3. turunda oynanan iki karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:
Altınordu-1922 Konyaspor: 0-0 (4-2 Penaltılarla)
Şanlıurfaspor-Anagold 24Erzincanspor: 0-0 (0-1 Uzatmalarda)
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