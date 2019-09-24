Son Dakika Haberleri: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Son Dakika Spor Haber

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

4 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur mücadelesi devam ediyor.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur mücadelesi devam ediyor.

Kupanın 3. turunda oynanan iki karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

Altınordu-1922 Konyaspor: 0-0 (4-2 Penaltılarla)

Şanlıurfaspor-Anagold 24Erzincanspor: 0-0 (0-1 Uzatmalarda)

Türkiye Kupası, Şanlıurfaspor, Konyaspor, Altınordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 07:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


FIFA'dan Gaziantepspor'a tarihi ceza
Fikret Orman'ın istifa kararı sonrası Ahmet Nur Çebi harekete geçiyor! PFDK'dan Ali Koç'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası! Galatasaray derbisinde yok Leicester City'nin sahibi ile birlikte helikopter kazasında ölen asistanının ailesinden 8 milyon poundluk dava

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 19:16:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]