Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Karşılaşmayı 4-0 kazanan Yukatel Denizlispor, adını bir üst tura yazdırdı.

77. dakikada Mbamba'nın uzun pasında topu iyi kontrol ederek soldan ceza sahasına hareketlenen Sacko, meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Hacettepe'nin savunma oyuncusu Ali Eren Karadağ, ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 0-4.

72. dakikada konuk ekip üçüncü golü buldu. Olcay Şahan'ın yerden pasında ceza sahası sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Oscar Estupinan, düzgün bir vuruşla kendisinin 2'nci, takımının ise 3. golünü kaydetti: 0-3.

Goller: Dk. 8 ve 72 Oscar Estupinan, Dk. 50 Recep Niyaz, Dk. 77 Ali Eren Karadağ (Kendi kalesine) (Yukatel Denizlispor)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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