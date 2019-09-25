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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

50 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarına devam edildi.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarına devam edildi.

Kupada tek maç eleme usulüne göre oynanan turda, bugün şu ana kadar alınan sonuçlar şöyle:

Hacettepe-Yukatel Denizlispor: 0-4

Erzinspor- İnegölspor: 1-4

Görelespor- Giresunspor: 4-1

Fatsa Belediyespor-Yılport Samsunspor: 0-4

Birevim Elazığspor- Büyükçekmece Tepecikspor: 0-1

Hekimoğlu Trabzon- Adana Demispor: 0-0 (2-0 Uzatmalarda)

Ankara Demirspor-Başkent Akademi: 1-1 (1-2 Uzatmalarda)

Zonguldak Kömürspor- Niğde Anadolu: 2-2 (4-5 Penaltılarla)

Kemerspor 2003- Sarıyer: 2-2 (4-2 Penaltılarla)

Bandırmaspor- Etimesgut Belediyespor: 1-1 (2-1 Uzatmalarda)

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Erbaaspor: 3-0

Tuzlaspor- Nazilli Belediyespor: 2-1

Silivrispor- Kastamonuspor 1966: 1-2

Kırklarelispor-1954 Kelkit Belediyespor: 1-0

Ergene Velimeşespor- Eyüpspor: 1-4

Pendikspor- Turgutluspor: 0-3

Ekol Göz Menemenspor- Kırşehir Belediyespor: 2-1

Manisa Futbol Kulübü- Elazığ Belediyespor: 2-1

Elazığ Belediyespor, Ankara Demirspor, Türkiye Kupası, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:56 Kaynak: AA
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