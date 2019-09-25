Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarına devam edildi.
Kupada tek maç eleme usulüne göre oynanan turda, bugün şu ana kadar alınan sonuçlar şöyle:
Hacettepe-Yukatel Denizlispor: 0-4
Erzinspor- İnegölspor: 1-4
Görelespor- Giresunspor: 4-1
Fatsa Belediyespor-Yılport Samsunspor: 0-4
Birevim Elazığspor- Büyükçekmece Tepecikspor: 0-1
Hekimoğlu Trabzon- Adana Demispor: 0-0 (2-0 Uzatmalarda)
Ankara Demirspor-Başkent Akademi: 1-1 (1-2 Uzatmalarda)
Zonguldak Kömürspor- Niğde Anadolu: 2-2 (4-5 Penaltılarla)
Kemerspor 2003- Sarıyer: 2-2 (4-2 Penaltılarla)
Bandırmaspor- Etimesgut Belediyespor: 1-1 (2-1 Uzatmalarda)
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Erbaaspor: 3-0
Tuzlaspor- Nazilli Belediyespor: 2-1
Silivrispor- Kastamonuspor 1966: 1-2
Kırklarelispor-1954 Kelkit Belediyespor: 1-0
Ergene Velimeşespor- Eyüpspor: 1-4
Pendikspor- Turgutluspor: 0-3
Ekol Göz Menemenspor- Kırşehir Belediyespor: 2-1
Manisa Futbol Kulübü- Elazığ Belediyespor: 2-1