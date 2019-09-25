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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Ergene Velimeşespor, kendi sahasında Eyüpspor'a 4-1 yenildi.

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Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Ergene Velimeşespor, kendi sahasında Eyüpspor'a 4-1 yenildi.

Türkiye 2. Futbol Ligi Kırmızı Grup takımlarından Ergene Velimeşespor ile Eyüpspor, Velimeşe Stadı'nda karşılaştı.

Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçı 4-1 kazanan Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura yükseldi, Ergene Velimeşespor kupaya veda etti.

İlk yarının 38. dakikasında Harun ve 39. dakikasında Ömer'in attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde giren konuk ekip, ikinci yarının başında Ergene Velimeşespor'un kaptanı Fatih'in penaltı golüne engel olamadı.

Eyüpspor, Harun'un 57 ve 90. dakikadaki golleri ile maçı 4-1 kazandı.

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Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:44 Kaynak: AA
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