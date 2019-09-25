Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
15 dakika önce
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarına iki karşılaşmayla devam edildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 07:30 Kaynak: AA
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarına iki karşılaşmayla devam edildi.
Kupada tek maç eleme usulüne göre oynanan turda, yapılan iki karşılaşmada şu sonuçlar alındı:
İstanbulspor- Pazarspor: 2-2 (3-2 Uzatmalarda)
Kahramanmaraşspor- Fatih Karagümrük: 1-4
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