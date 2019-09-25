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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

15 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarına iki karşılaşmayla devam edildi.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarına iki karşılaşmayla devam edildi.

Kupada tek maç eleme usulüne göre oynanan turda, yapılan iki karşılaşmada şu sonuçlar alındı:

İstanbulspor- Pazarspor: 2-2 (3-2 Uzatmalarda)

Kahramanmaraşspor- Fatih Karagümrük: 1-4

Kahramanmaraşspor, Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası, Pazarspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 07:30 Kaynak: AA
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