Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarına iki karşılaşmayla devam edildi.

Kupada tek maç eleme usulüne göre oynanan turda, yapılan iki karşılaşmada şu sonuçlar alındı:

İstanbulspor- Pazarspor: 2-2 (3-2 Uzatmalarda)

Kahramanmaraşspor- Fatih Karagümrük: 1-4