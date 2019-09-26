Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Kırıkkale Başpınar
Hakemler: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Cem Özbay
Kırıkkale Büyük Anadoluspor: Tayfun Bekir Yıldırımhan, Adem Ercan, Gökhan Hıdır, Eray Özer (Dk. 56 Fatih Deniz), Muhammet Burak Balcı (Dk. 46 Onur Çakmakçı), Mehmet Bozcan, Savaş Doğan, Şerif Sevinçhan (Dk. 80 Adem Baygül), Mehmet Tolun, Cengizhan Çanga, Eren Toksoy
Gazişehir Gaziantep: Yuri, Ulaş Zengin (Dk. 83 Sefa Anük), Kubilay Aktaş, Kenan Özer, Jeferson, Pawlowski, Chibsah (Dk. 78 Hamza Deniz Dündar), Pawel, Furkan Soyalp, Mehmet Erdem Uğurlu, Ali Ateş (Dk. 46 Hasan Yurtseven)
Goller: Dk. 43 Chibsah, Dk. 49 Kenan Özer, Dk. 62 Mehmet Erdem Uğurlu, Dk. 64 Jeferson (Gazişehir Gaziantep)
Sarı kartlar: Dk. 56 Kubilay Aktaş, Dk. 89 Jeferson (Gazişehir Gaziantep), Dk. 68 Mehmet Bozcan (Kırıkkale Büyük Anadoluspor)
Gazişehir Gaziantep Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda deplasmanda Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u 4-0 yenerek 4. tura yükseldi.
43. dakikada Gazişehir Gaziantep 1-0 öne geçti. Soldan Kenan Özer'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Chibsah, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
Gazişehir Gaziantep, Chibsah'ın golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti.
49. dakikada kaleciyi geçen Pawlowski'nin ortaya çevirdiği topu Kenan Özer boş kaleye gönderdi ve farkı 2'ye çıkaran golü attı: 0-2.
62. dakikada konuk ekip üçüncü golü buldu. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Jeferson'un pasında Mehmet Erdem Uğurlu meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-3.
64. dakikada konuk ekibin sol kanattan geliştirdiği atakta Furkan Soyalp'in ortasına gelişine düzgün bir vuruş yapan Jeferson, topu ağlara gönderdi: 0-4.
Mücadeleyi 4-0 üstün tamamlayan Gazişehir Gaziantep, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura yükseldi.