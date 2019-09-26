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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

1 saat önce

Stat: EryamanHakemler: Hakan Ceylan, Hüsnü Emre Çelimli, Hüseyin AylakGençlerbirliği: Abdoulaye Diallo, Halil İbrahim Pehlivan, Bjarsmyr, Erdem Özgenç, Soner Dikmen (Dk. 54 Sadio Diallo), Arda Kızıldağ, Yasin Pehlivan, Sefa Yılmaz, Rahmetullah Berişbek (Dk.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Stat: Eryaman

Hakemler: Hakan Ceylan, Hüsnü Emre Çelimli, Hüseyin Aylak

Gençlerbirliği: Abdoulaye Diallo, Halil İbrahim Pehlivan, Bjarsmyr, Erdem Özgenç, Soner Dikmen (Dk. 54 Sadio Diallo), Arda Kızıldağ, Yasin Pehlivan, Sefa Yılmaz, Rahmetullah Berişbek (Dk. 60 Candeias), Seuntjens, İlker Karakaş (Dk. 76 Ayite)

Osmaniyespor: Alp Arda, Kerim Bölük, Hamit Bayraktar, Onur Kızıltaş, Burak Kara (Dk. 66 Furkan Demir), Semih Üstün, Metehan Mimaroğlu (Dk. 83 Buğrahan Baran), Cihad Ateş, Taşkın Kartal (Dk. 54 Hasan Aktürk), Vedat Saygı, Hamza Türkmen

Goller: Dk. 13 Rahmetullah Berişbek, Dk. 55 Hamit Bayraktar (Kendi kalesine) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 4 Soner Dikmen, Dk. 35 Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği), Dk. 45 Hamit Bayraktar, Dk. 72 Semih Üstün (Osmaniyespor)

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda TFF 3. Lig ekiplerinden Osmaniyespor'u 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

13. dakikada kullanılan köşe atışı sonrasında ceza yayının hemen önünde topla buluşan Rahmetullah Berişbek'in şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

55. dakikada Osmaniyespor'da kaleciyle defans arasında anlaşmazlık yaşanınca ev sahibi Gençlerbirliği 2-0 öne geçti. Osmaniyespor defanstan top çıkarırken Hamit Bayraktar meşin yuvarlağı kaleci Alp Arda'ya vermek istedi ancak kaleci kalesini terk edince top ağlarla buluştu: 2-0

Gençlerbirliği karşılaşmayı 2-0 kazandı.

İbrahim Pehlivan, Mamadou Diallo, Hakan Ceylan, Dikmen, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:36 Kaynak: AA
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