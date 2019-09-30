Son Dakika Haberleri: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Son Dakika Spor Haber

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

1 saat önce

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun kura çekimi 3 Ekim Perşembe günü yapılacak.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun kura çekimi 3 Ekim Perşembe günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kura çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri saat 11.00'de gerçekleşecek.

Kura çekimine 3. turda rakiplerini eleyen takımların yanı sıra, Süper Lig ekipleri Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nün de yer aldığı 54 takım katılacak.

Maçlar tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Karagümrük-Akhisarspor maçını balkondan izlediler
Günlük burç yorumları 30 Eylül 2019 Pazartesi (Haftalık burç yorumları) Aziz Yıldırım ile hakim arasında ilginç diyalog: Ona biz karar vereceğiz Nihat Özdemir: Ali Koç fotoğrafı ben çekeyim dedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.9.2019 15:55:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]