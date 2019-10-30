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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarına devam edildi.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarına devam edildi.

Kupada bugün şu ana kadar oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Vanspor- Sancaktepe: 1-0

Gümüşhanespor-Yılport Samsunspor: 0-3

GMG Kastamonuspor-Anagold 24Erzincanspor: 1-1 (4-5 penaltılarla)

Keçiörengücü- Siirt İl Özel İdaresi: 3-1

Payasspor- Manisa Futbol Kulübü: 2-3

Kemerspor 2003- Kasımpaşa: 2-3

Fatih Karagümrük-Bandırmaspor: 4-1

İstanbulspor- Büyükçekmece Tepecikspor: 5-2

Karacabey Belediyespor-Tuzlaspor: 1-3

Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 3-1

Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası, Gümüşhanespor, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 05:02 Kaynak: AA
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