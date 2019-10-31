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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

7 saat önce

Stat: KalyonHakemler: Emre Malok, Erkan Akbulut, Mehmet KapluhanGaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Ulaş Zengin, Kubilay Aktaş, Kenan Özer, Jefferson (Dk. 70 Djilobodji), Güray Vural, Chibsah (Dk. 46 Hasan Yurtseven), Olkowski, Oğuz Ceylan, Diarra, Ali Ateş (Dk.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Stat: Kalyon

Hakemler: Emre Malok, Erkan Akbulut, Mehmet Kapluhan

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Ulaş Zengin, Kubilay Aktaş, Kenan Özer, Jefferson (Dk. 70 Djilobodji), Güray Vural, Chibsah (Dk. 46 Hasan Yurtseven), Olkowski, Oğuz Ceylan, Diarra, Ali Ateş (Dk. 69 Twumasi)

Turgutluspor: Can Sevinç, Muhammed Can, Kadir Torbacı, Alperen Doğan, Oğuzhan Kanmaz (Dk. 72 Mustafa Yılmaz), Güner Okay, Ferhat Katipoğlu, Serkan Akın, Kenan Gürmen (Dk. 78 Sezer Batuhan Turhal), Hüseyin Durak (Dk. 62 Mithat Yaşar), Emre Keskin

Goller: Dk. 27 Diarra, Dk. 69 Güray Vural Dk. 77 Kenan Özer (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 8 Oğuzhan Kanmaz, Dk. 33 Kadir Torbacı (Turgutluspor), Dk. 45 Chibsah, Dk. 89 Kubilay Aktaş (Gaziantep FK)

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında evinde TFF 3. Lig ekibi Turgutluspor'u 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

8. dakikada rakip takının ceza alanında topla buluşan Kenan Özer'in vuruşu, direkten döndü.

27. dakikada konuk takımın savunmada yaptığı hatayı değerlendiren Diarra, kaleciyi çalımlayıp golünü kaydetti: 1-0

69. dakikada Diarra'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Güray Vural, topu ağlarla buluşturdu: 2-0

77. dakikada Güray Vural'ın pasıyla buluşan Kenan Özer, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0

Karşılaşmayı 3-0 kazanan Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 5. tura yazdırdı.

Hasan Yurtseven, Kubilay Aktaş, Güray Vural, Kenan Özer, Spor

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 08:36 Kaynak: AA
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