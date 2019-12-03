Son Dakika Haberleri: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Son Dakika Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika Spor

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

6 saat önce

Stat: EsenlerHakemler: Suat Arslanboğa, Özgür Ertem, Bilal GölenEsenler Erokspor: Yaren İzzet Sözer, Orhan Gülle, Berkay Çakır, Sinan Morgil, Efe Can Çölbekler (Dk. 87 Alper Karaman), Melih Kabasakal, Mustafa Emin Birinci, Emre Adiloğlu, Burak Can Akıncı (Dk. 46 Abdurrahman Kuyucu), Eray Pazar (Dk.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Stat: Esenler

Hakemler: Suat Arslanboğa, Özgür Ertem, Bilal Gölen

Esenler Erokspor: Yaren İzzet Sözer, Orhan Gülle, Berkay Çakır, Sinan Morgil, Efe Can Çölbekler (Dk. 87 Alper Karaman), Melih Kabasakal, Mustafa Emin Birinci, Emre Adiloğlu, Burak Can Akıncı (Dk. 46 Abdurrahman Kuyucu), Eray Pazar (Dk. 64 Şahin Fıstıkçı), Erhan Karayer

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Fatih Aksoy, Papp, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Cofie, Derlek (D. 57 Fernando), Traore (Dk. 65 Appindangoye), Vieira, Yatabare, Kone (Dk. 76 Volkan Eğri)

Goller: Dk. 3 Traore, Dk. 73 Fernando (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Papp (Demir Grup Sivasspor), Dk. 72 Emre Adiloğlu, Dk. 89 Orhan Gülle (Esenler Erokspor)

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Demir Grup Sivasspor, TFF 3. Lig takımlarından Esenler Erokspor'u 2-0 yendi.

3. dakikada Yatabare'nin pasıyla topla buluşan Traore, sol çaprazdan sert bir vuruşla meşin yuvarlağı fileleri gönderdi: 0-1.

Maçın ilk yarısını Demir Grup Sivasspor 1-0 önde tamamladı.

73. dakikada Fatih Aksoy'un pasıyla topla buluşan Fernando'nun, rakiplerini geçtikten sonra düzgün şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.

Demir Grup Sivasspor, karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Bu karşılaşmanın rövanşı 18 Aralık Çarşamba günü Sivas'ta oynanacak.

Suat Arslanboğa, Orhan Gülle, Karaman, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 08:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye konulu Dörtlü Zirve sonrası açıklama: Zirve gayet iyi geçti
Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi! İşte zirveden ilk kareler Macron, Erdoğan'la görüştükten sonra Türkiye'ye övgüler yağdırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 03:20:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]