Son Dakika Haberleri: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Son Dakika Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika Spor

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

6 saat önce

Stat: İzmir AtatürkHakemler: Serkan Tokat, Candaş Elbil, Deniz Caner ÖzaralAltay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal (Dk. 46 Hüsamettin Yener), Gençer Cansev (Dk. 63 İbrahim Öztürk), Cenk Özkacar, Özgür Özkaya, Mustafa Murat Uslu, Adamu, Putsila, Mesut Can Tunalı, Tatos (Dk.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Serkan Tokat, Candaş Elbil, Deniz Caner Özaral

Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal (Dk. 46 Hüsamettin Yener), Gençer Cansev (Dk. 63 İbrahim Öztürk), Cenk Özkacar, Özgür Özkaya, Mustafa Murat Uslu, Adamu, Putsila, Mesut Can Tunalı, Tatos (Dk. 46 Paixao), Leandrinho

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Ivanildo Fernandes, Abdurrahim Dursun, Yusuf Sarı (Dk. 81 Obi Mikel), Sosa, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Ekuban (Dk. 70 Nwakaeme), Sturridge (Dk. 62 Sörloth)

Goller: Dk. 45+2 Sturridge, Dk. 66 Sörloth (Trabzonspor), Dk. 55 Leandrinho (Penaltıdan) (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 26 Erhan Kartal, Dk. 45 Cenk Özkacar, Dk. 73 Adamu (Altay)

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın 45+2. dakikasında Trabzonspor öne geçti. Hızlı gelişen atakta Avdijaj'ın sol kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sturridge'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

İlk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan müsabakanın 55. dakikasında Ivanildo Fernandes'le girdiği mücadelede Hüsamettin Yener'in ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Serkan Tokat, beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı kullanan Leandrinho, topu filelere gönderdi: 1-1

64. dakikada Ekuban'ın pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Yusuf Sarı'nın şutunda top direkten döndü. Araya giren savunma oyuncuları meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

66. dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Sağ kanattan Yusuf Sarı'nın yaptığı ortada ceza sahasındaki Sörloth'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2

Trabzonspor, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın rövanşı, 19 Aralık Perşembe günü Trabzon'da oynanacak.

İbrahim Öztürk, İzmir, Tokat, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 08:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Otomobilin çarptığı bisikletli metrelerce sürüklenip, öldü
Otomobilin çarptığı bisikletli metrelerce sürüklenip, öldü TRT, CHP'li Atila Sertel'in "Miraç Gecesi yayını için 900 bin lira ödendi" iddiasını yalanladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdem Bayazıt'ın şiirini okuduktan sonra salonda alkış tufanı koptu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 02:58:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]