Son Dakika Haberleri: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Son Dakika Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika Spor

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

6 saat önce

Stat: Çaykur DidiHakemler: Emre Malok, Erkan Akbulut, Ali TunaÇaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk (Dk. 64 Orhan Ovacıklı), Burak Albayrak, Chatziisaias, Yusuf Acer, Oğuz Kağan Güçtekin, Vetrih (Dk. 74 Eren Karadağ), Atakan Akkaynak, Muhammet Çelik, Sasse (Dk.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Emre Malok, Erkan Akbulut, Ali Tuna

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk (Dk. 64 Orhan Ovacıklı), Burak Albayrak, Chatziisaias, Yusuf Acer, Oğuz Kağan Güçtekin, Vetrih (Dk. 74 Eren Karadağ), Atakan Akkaynak, Muhammet Çelik, Sasse (Dk. 45+2 Emir Han Topçu), Scepovic

Yılport Samsunspor: Ahmet Altın, Aytaç Sulu, Ercan Yazıcı (Dk. 76 Ferhat Çulcuoğlu), Oğuz Gürbülak (Dk. 61 İlyas Kubilay Yavuz), Samed Hakan Kılıç, Ramazan Çevik, Onur Eriş, Nuri Terliksiz, Samet Asatekin (Dk. 61 Bahattin Köse), Erkam Reşmen, Ahmethan Köse

Goller: Dk. 18 Moroziuk, Dk. 28 ve 31 Scepovic (Çaykur Rizespor), Dk. 41 Aytaç Sulu, Dk. 86 İlyas Kubilay Yavuz (penaltıdan) (Yılport Samsunspor)

Sarı kart: Dk. 64 Vetrih (Çaykur Rizespor)

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, TFF 2. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'u 3-2 mağlup etti.


18. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Scepovic'in düşürülmesiyle kazanılan faul atışında sol kanatta Moroziuk'un ceza sahası içerisine orta şut karışımı vuruşunda, yere çarpan top kaleci Ahmet Altın'ı yanıltarak filelere gitti: 1-0.

28. dakikada Vetrih'in ara pasında ceza sahası içerisine giren Scepovic, bekletmeden plase vuruşla topu kaleci Ahmet Altın'ın üzerinden filelere gönderdi: 2-0.

31. dakikada defansın hatasından yararlanan Scepovic araya girerek topu kapmayı başardı. Bu futbolcunun topu sürüp ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden plase vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

41. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, Ramazan Çevik'in sağdan ceza sahasına ortasında Vetrih'in filelere gitmekte olan topa dokunuşunda meşin yuvarlak Aytaç Sulu'nun önünde kaldı. Bu futbolcu altı pas içerisinde boş kaleye topu gönderdi: 3-1.

86. dakikada kazanılan penaltı atışında İlyas Kubilay Yavuz'un vuruşunda top kaleci Tarık Çetin'in sağından filelere gitti: 3-2.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

İki takım arasındaki rövanş maçı, 17 Aralık Salı günü Samsun'da oynanacak.

Karadağ, Çaykur, Acer, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 08:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ali Babacan'ın partisinin kuruluş tarihini Ocak ayına ertelediği iddia edildi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş evinde ağırladığı Erzincanspor'u 3-0 mağlup etti Pentagon'dan "Orta Doğu'ya 14 bin ek asker göndermeyi değerlendirmiyoruz" açıklaması Hindistan'da bir kadın tecavüzle suçladığı erkekler tarafından yakıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 03:24:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]