Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçları yönetecek hakemler şunlar:

17 Aralık Salı:

13.00 Vanspor- Kasımpaşa: Suat Arslanboğa

14.30 Antalyaspor- Eyüpspor: Kadir Sağlam

16.30 Yılport Samsunspor- Çaykur Rizespor: Serkan Tokat

18.30 Adanaspor- Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge

20.45 Tuzlaspor- Galatasaray: Koray Gençerler

18 Aralık Çarşamba:

13.00 Anagold 24Erzincanspor- Beşiktaş: Kutluhan Bilgiç

13.45 Keçiörengücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Hakan Ceylan

14.30 Gaziantep Futbol Kulübü-GMG Kırklarelispor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.30 Demir Grup Sivasspor- Esenler Erokspor: Alper Çetin

18.30 Göztepe- Fatih Karagümrük: Sarper Barış Saka

20.45 İstanbulspor- Fenerbahçe: Emre Malok

19 Aralık Perşembe:

13.00 Manisa Futbol Kulübü- İstikbal Mobilya Kayserispor: Atilla Karaoğlan

14.30 Yukatel Denizlispor- Altınordu: Cihan Aydın

16.30 Medipol Başakşehir-Hekimoğlu Trabzon: Bahattin Şimşek

18.30 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mustafa Öğretmenoğlu

20.45 Trabzonspor- Altay: Burak Şeker

Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası, Aralık, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:02 Kaynak: AA
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