Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş maçları yarın başlayacak.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş maçları yarın başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5. tur rövanş karşılaşmalarının programı şöyle:

Yarın:

13.00 Vanspor FK- Kasımpaşa (Van Atatürk) (1-2)

14.30 Antalyaspor- Eyüpspor (Antalya) (3-0)

16.30 Yılport Samsunspor- Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs) (2-3)

18.30 Adanaspor- Aytemiz Alanyaspor (5 Ocak Fatih Terim) (1-5)

20.45 Tuzlaspor- Galatasaray (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) (2-0)

18 Aralık Çarşamba:

13.00 Anagold 24Erzincanspor- Beşiktaş (Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası) (0-3)

13.45 Keçiörengücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Aktepe) (1-3)

14.30 Gaziantep FK-GMG Kırklarelispor (Kalyon) (1-2)

16.30 Demir Grup Sivasspor- Esenler Erokspor (Yeni 4 Eylül) (2-0)

18.30 Göztepe- Fatih Karagümrük (İzmir Atatürk) (2-1)

20.45 İstanbulspor- Fenerbahçe (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) (0-4)

19 Aralık Perşembe:

13.00 Manisa FK- İstikbal Mobilya Kayserispor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri) (2-3)

14.30 Yukatel Denizlispor- Altınordu (Denizli Atatürk) (5-3)

16.30 Medipol Başakşehir-Hekimoğlu Trabzon (Başakşehir Fatih Terim) (1-0)

18.30 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bursa Büyükşehir Belediye) (2-4)

20.45 Trabzonspor- Altay (Medical Park) (2-1)

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Kupası, Fatih Terim, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:50 Kaynak: AA
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