Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

10. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağdan çizgiye kadar inen Belhanda'nın çıkardığı topa ceza sahasında Ömer Bayram'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmadan döndü. Nagatomo, sol çaprazda önünde bulduğu topu düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 0-1

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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