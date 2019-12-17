Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

6 saat önce

Stat: Esenyurt Necmi KadıoğluHakemler: Koray Gençlerler, Ali Saygın Ögel, Erdem BayıkTuzlaspor: Bayram Olgun, Tarık Mayhoş, Kemal Tokak, Erdinç Pekgöz, Bülent Uzun (Dk. 79 Murat Yılmaz), Gökcan Kaya, Muhammed Akarslan (Dk. 89 Doğan Can Otman), Sadık Baş, Yasin Yener (Dk.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Koray Gençlerler, Ali Saygın Ögel, Erdem Bayık

Tuzlaspor: Bayram Olgun, Tarık Mayhoş, Kemal Tokak, Erdinç Pekgöz, Bülent Uzun (Dk. 79 Murat Yılmaz), Gökcan Kaya, Muhammed Akarslan (Dk. 89 Doğan Can Otman), Sadık Baş, Yasin Yener (Dk. 59 Mustafa Emre Can), Umut Sönmez, Göksu Türkdoğan

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Ahmet Çalık, Nagatomo, Selçuk İnan, Taylan Antalyalı, Feghouli (Dk. 89 Yunus Akgün), Belhanda (Dk. 90+2 Atalay Babacan), Ömer Bayram, Falcao (Dk. 74 Jimmy Durmaz)

Goller: Dk. 10 Nagatomo, Dk. 16 Falcao, Dk. 45+1 Feghouli, Dk. 90+2 Belhanda (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 17 Gökhan Çıra (Yedek kulübesinde), Dk. 69 Bülent Uzun (Tuzlaspor), Dk. 51 Selçuk İnan, Dk. 63 Taylan Antalyalı (Galatasaray)

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 2-0 kaybettiği maçın rövanşında TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

10. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağdan çizgiye kadar inen Belhanda'nın çıkardığı topa ceza sahasında Ömer Bayram'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmadan döndü. Nagatomo, sol çaprazda önünde bulduğu topu düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 0-1

16. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 2'ye çıkardı. Selçuk İnan'ın uzun pasında sağda topla buluşan Feghouli, ceza sahasındaki Falcao'yu gördü. Kolombiyalı futbolcu, arka direkte gelişine yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2

45+1. dakikada Galatasaray üçüncü golü buldu. Taylan Antalyalı, ceza sahası içi sağ çaprazda topu Feghouli'ye çıkardı. Cezayirli oyuncunun altıpasın gerisinden ayak içiyle yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-3

90+2. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 4'e çıkardı. Belhanda'nın Tuzlasporlu 2 oyuncudan şık çalımlarla sıyrıldıktan sonra ceza sahası içinde yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 0-4

Karşılaşmayı 4-0 kazanan Galatasaray, kupada adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Ali Saygın Ögel, Murat Yılmaz, Bülent Uzun, Esenyurt, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:58 Kaynak: AA
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