Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

6 saat önce

Stat: AktepeHakemler: Hakan Ceylan, Baran Eraslan, Sezgin ÇınarKeçiörengücü: Muhammed Birkan Tetik, Rıdvan Şimşek (Dk. 90+1 Erdem Onur Beytaş), Diarra, Cihan Can, Soner Gönül, İshak Çakmak, Uğur Utlu, Burak Aydın (Dk. 79 Madinda), Diabang, Hasan Bilal (Dk.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Stat: Aktepe

Hakemler: Hakan Ceylan, Baran Eraslan, Sezgin Çınar

Keçiörengücü: Muhammed Birkan Tetik, Rıdvan Şimşek (Dk. 90+1 Erdem Onur Beytaş), Diarra, Cihan Can, Soner Gönül, İshak Çakmak, Uğur Utlu, Burak Aydın (Dk. 79 Madinda), Diabang, Hasan Bilal (Dk. 64 Mendy), Abdulkadir Kuzey

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Ufuk Ceylan, Özer Özdemir, Mustafa Akbaş, Hadebe, Erkan Kaş, Ahmet Ildız, Acquah (Dk. 46 Robin Yalçın), Chaaleli (Dk. 75 Fofana), Bifouma, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 64 Guilherme), Jahovic

Goller: Dk. 50 ve 63 Abdulkadir Kuzey (Keçiörengücü), Dk. 78 Fofana, Dk. 87 Guilherme (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Rahman Buğra Çağıran, Dk. 68 Hadebe (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 33 Soner Gönül, Dk. 59 Abdulkadir Kuzey, Dk. 74 Uğur Utlu (Keçiörengücü)

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 3-1 kazandığı maçın rövanşında TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü ile deplasmanda 2-2 berabere kalan BtcTurk Yeni Malatyaspor, son 16 turuna yükseldi.

50. dakikada Keçiörengücü 1-0 öne geçti. Abdulkadir Kuzey'in ceza sahasında dönerek yaptığı vuruşta top filelerle buluştu.

63. dakikada ev sahibi takım farkı ikiye çıkardı. Soldan ceza sahasına giren Diabang, topu içeriye çevirdi. İshak Çakmak'ın şutunda kaleciden dönen topu Abdulkadir Kuzey tamamladı: 2-0.

78. dakikada konuk takım farkı 1'e indirdi. Robin Yalçın'ın uzun pasında soldan ceza sahasına giren Fofafa'nın çaprazdan vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

87. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Erkan Kaş'ın soldan pasında Guilherme, penaltı noktası civarında yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 2-2.

Sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan BtcTurk Yeni Malatyaspor, adını son 16 turuna yazdırdı.

Rıdvan Şimşek, Hakan Ceylan, İshak Çakmak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:00 Kaynak: AA
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