Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

6 saat önce

Stat: Kalyon Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bahtiyar Birinci, Mehmet Salih MazlumGaziantep FK: Lontigkin, Kubilay Aktaş (Dk. 46 Djilobodji), Tosca, Kenan Özer, Jefferson, Pawlowski (Dk. 46 Kayode), Güray Vural (Dk.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Stat: Kalyon


Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bahtiyar Birinci, Mehmet Salih Mazlum

Gaziantep FK: Lontigkin, Kubilay Aktaş (Dk. 46 Djilobodji), Tosca, Kenan Özer, Jefferson, Pawlowski (Dk. 46 Kayode), Güray Vural (Dk. 46 Muhammet Demir), Junior Morais, Chibsah, Olkowski, Diarra

GMG Kırklarelispor: Egemen Gençalp, Davut Babur, Müslüm Aydoğan, Caner Koca, İbrahim Sürgülü, Emre Keleşoğlu (Dk. 78 Serkan Sözmen), Emre Balkı (Dk. 63 Malik Karaahmet), Bahadır Çiloğlu (Dk. 90 Burak Sürmeli), Mert Sinan Pekesen, Yüksel Şişman, Enis Çeliksu

Goller: Dk. 12 Kenan Özer, Dk. 84 ve 90 Muhammet Demir (Gaziantep FK), Dk. 37 Mert Sinan Pekesen, Dk. 71 Malik Karaahmet (GMG Kırklarelispor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Bahadır Çiloğlu, Dk. 79 Malik Karaahmet, Dk. 83 Mert Sinan Pekesen (GMG Kırklarelispor), Dk. 33 Kenan Özer, Dk. 82 Diarra (Gaziantep FK)

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor, 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-2 yenilmesine rağmen son 16 turuna yükseldi.

12. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Ev sahibi ekibin ceza sahası dışında çapraz pozisyondan kazandığı serbest atışı Kenan Özer kullandı. Bu futbolcunun sert vuruşunda, meşin yuvarlak yerden sekerek kaleci Egemen Gençalp'in sağından filelerle buluştu: 1-0

37. dakikada GMG Kırklarelispor beraberliği yakaladı. Enis Çeliksu'nun ceza sahası içerisine gönderdiği topu, Tosca uzaklaştıramadı. Meşin yuvarlağı kontrol eden ve Tosca'dan sıyrılan Mert Sinan Pekesen, kaleci Lontigkin'i de geçerek topu boş kaleye gönderdi: 1-1

71. dakikada GMG Kırklarelispor öne geçti. Emre Keleşoğlu'nun ceza sahasına ortasında, vole deneyen Mert Sinan Pekesen'den seken top, savunmaya da çarparak Malik Karaahmet'in önünde kaldı. Müsait durumdaki bu oyuncunun yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2

84. dakikada Gaziantep FK skora denge getirdi. Ev sahibi ekibin ceza sahası dışından sağ taraftan kazandığı serbest atışı Muhammet Demir kullandı. Bu futbolcunun sert vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-2

90. dakikada Gaziantep FK yeniden öne geçti. Kenan Özer'in orta alandan ceza sahasına gönderdiği topta Serkan Sözmen'in müdahalesi sonrası meşin yuvarlak Muhammet Demir'in önünde kaldı. Muhammet Demir'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak savunmaya çarparak filelere gitti: 3-2

GMG Kırklarelispor, müsabakayı 3-2 kaybetmesine rağmen ilk maçta aldığı 2-1'lik galibiyetle kupada adını son 16 turuna yazdırdı.

Bahtiyar Birinci, Bora Füzesi, Kenan Özer, Tosca, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:54 Kaynak: AA
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