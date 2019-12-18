Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika Spor

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

6 saat önce

Stat: İzmir AtatürkHakemler: Sarper Barış Saka, Emrah Ünal, Mehmet Ali AkkorGöztepe: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Sanneh, Alpaslan Öztürk (Dk. 53 Reis), Leo (Dk. 46 Berkan Emir), Deniz Kadah, Borges, Yalçın Kayan (Dk.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Sarper Barış Saka, Emrah Ünal, Mehmet Ali Akkor

Göztepe: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Sanneh, Alpaslan Öztürk (Dk. 53 Reis), Leo (Dk. 46 Berkan Emir), Deniz Kadah, Borges, Yalçın Kayan (Dk. 83 Soner Aydoğdu), Yasin Öztekin, Mossoro, Eren Derdiyok

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Murat Sarıgül, Abdulhamit Yıldız, Barış Başdaş, Koray Altınay, Sercan Yıldırım (Dk. 86 Yusuf Erdoğan), Barış Özbek (Dk. 82 Furkan Kara), Çağrı Ortakaya (Dk. 90 Anıl Cenk Aktaş), Turgut Doğan Şahin, Muhammed Egemen Pehlivan, Sosseh

Goller: Dk. 39 Eren Derdiyok, Dk. 76 Mossoro (Göztepe), Dk. 42 Sercan Yıldırım (Penaltıdan) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 29 Barış Başdaş, Dk. 31 Koray Altınay, Dk. 39 Çağrı Ortakaya, Dk. 81 Abdulhamit Yıldız (Fatih Karagümrük), Dk. 64 Borges (Göztepe)

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Göztepe, son 16 turuna çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmandaki ilk maçı da aynı skorla kazanmıştı.

Karşılaşmanın 27. dakikasında sol kanat son çizgiden Yasin Öztekin'in kaleye gönderdiği top direkten oyun alanına döndü. Meşin yuvarlakla ceza sahası içinde buluşan Eren Derdiyok'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Aykut'ta kaldı.

39. dakikada sol kanattan hızlı gelişen Göztepe atağında Yasin Öztekin'in ortasında penaltı noktası yakınındaki Eren Derdiyok, bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0.

41. dakikada Murat Paluli'nin ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiğine karar veren hakem Sarper Barış Saka penaltı kararı verdi. Atışı 42. dakikada kullanan Sercan Yıldırım, takımının beraberlik golüne imza attı: 1-1.

İlk yarısı 1-1 eşitlikle biten müsabakada Göztepe 76. dakikada tekrar öne geçti. Berkan Emir'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Mossoro kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-1.

Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan Göztepe, kupada adını son 16 turuna yazdırdı.

Mustafa Kemal Atatürk, Murat Paluli, Berkan Emir, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 08:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul ve İzmir dahil bazı kentlerde 2050'de su baskını meydana gelmesi riski arttı
Kadınlar, Kaz Dağları'ndaki altın madeni kazısına Las Tesis eylemiyle tepki gösterdi 9 yaşındaki çocuk indiği servis aracının altında kaldı! İzleyenlerin yüreklerini ağızlarına getiren görüntüler kamerada El Clasico, golsüz eşitlikle sona erdi

Son Dakika Haberleri
02:23 Dinamo Sassari 92-89 Türk Telekom - Son Dakika Spor
02:18 Casademont Zaragoza 80-73 Beşiktaş Sompo Sigorta - Son Dakika Spor
01:38 Maurizio Sarri'den Merih Demiral'a övgü; "Vazgeçemezsiniz" - Son Dakika Spor
01:38 Cenk Tosun penaltı kaçırdı, Çağlar Söyüncü sevindi... - Son Dakika Spor
01:20 İngiltere Lig Kupası'nda yarı finalistler belirlendi - Son Dakika Spor
00:10 El Clasico, golsüz eşitlikle sona erdi - Son Dakika Spor
22:28 Ronaldo'dan yer çekimine meydan okuyan gol - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 02:44:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]