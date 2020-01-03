Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika Spor

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

7 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının programı belli oldu.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, son 16 turunda ilk ve ikinci maçların programı şöyle:

1. maçlar:

14 Ocak Salı:

16.00 Medipol Başakşehir-GMG Kırklarelispor (Başakşehir Fatih Terim)

18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)

20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor- Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

15 Ocak Çarşamba:

16.00 Aytemiz Alanyaspor- Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)

18.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Beşiktaş (Kazım Karabekir)

20.30 Çaykur Rizespor- Galatasaray (Çaykur Didi)

16 Ocak Perşembe:

18.00 Antalyaspor-Göztepe (Stat henüz açıklanmadı)

20.30 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor (Medical Park)

2. maçlar:

21 Ocak Salı:

14.00 GMG Kırklarelispor-Medipol Başakşehir (Kırklareli Atatürk)

20.30 Fenerbahçe-İstikbal Mobilya Kayserispor (Ülker)

22 Ocak Çarşamba:

14.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Göztepe-Antalyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vodafone Park)

23 Ocak Perşembe:

14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)

17.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)

20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom)

Türkiye Kupası, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Memur ve memur emeklisi yüzde 5,49 zam alacak! İşte mesleğine göre zamlı maaşlar
İSPARK fiyatlarına yüzde 15 zam geldi Süper Lig'de ikinci yarının ilk üç haftasının programı açıklandı Onyekuru, yarın İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçecek

Son Dakika Haberleri
23:43 Anadolu Efes'in hocası Ergin Ataman: "Devre arasında konuştuk, engelledik" - Son Dakika Spor
23:40 Basketbol: Toplu sonuç - Son Dakika Spor
23:26 Enes Ünal'ın iki golü Valladolid'e 1 puan getirdi - Son Dakika Spor
23:18 Beşiktaş'tan Cenk Tosun için transfer açıklaması: "Şu an..." - Son Dakika Spor
23:13 1. Mandalin Kupası Yelken Yarışları, Bodrum'da başladı - Son Dakika Spor
23:02 Enes Ünal 2 gol attı, Valladolid 1 puanı kaptı - Son Dakika Spor
22:44 Galatasaraylı taraftarlar, Arda'nın transfer edilmesi için Mustafa Cengiz'e çağrıda bulundu - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 23:55:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]