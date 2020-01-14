Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

6 saat önce

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Bahattin Şimşek, Mehmet Cem Satman, Hakan YemişkenHes Kablo Kayserispor: Lung, Lopes, Mert Kula, Yasir Subaşı, Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Emre Demir (Dk. 90+1 Ömer Uzun), Rienstra, Mensah, Aksel Aktaş (Dk.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Bahattin Şimşek, Mehmet Cem Satman, Hakan Yemişken

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Lopes, Mert Kula, Yasir Subaşı, Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Emre Demir (Dk. 90+1 Ömer Uzun), Rienstra, Mensah, Aksel Aktaş (Dk. 64 Pedro Henrique), Kravets

Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla, Zanka, Jailson, Deniz Türüç, Dirar, Tolga Ciğerci (Dk. 46 Gustavo), Alper Potuk, Tolgay Arslan (Dk. 63 Kruse), Ferdi Kadıoğlu, Mevlüt Erdinç (Dk. 77 Vedat Muric)

Sarı kartlar: Dk. 26 Tolgay Arslan, Dk. 90+1 Deniz Türüç (Fenerbahçe), Dk. 81 Hasan Hüseyin Acar (Hes Kablo Kayserispor)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Hes Kablo Kayserispor, sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

26. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında, Lopes'in ortasında ceza sahasına sol çaprazdan giren Emre Demir'in kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.

33. dakikada sağ kanatta Aksel Aktaş'ın düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşu Hasan Hüseyin Acar kullandı. Altı pas üzerinde iyi yükselen Lopes, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR'da incelenen gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

55. dakikada kendi yarı alanında Hasan Hüseyin Acar'ın savunmanın arkasına gönderdiği pasa koşu yapan Kravets, Fenerbahçe yarı alanının ilk metrelerinde topla buluştu. Topu sürerek ceza sahasına giren Kravets'in sert şutunda, kalesini terk eden Harun Tekin'e çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

77. dakikada Alper Potuk'un sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta Lung soluna giden topu son anda çıkardı. Kaleciden dönen topu tamamlamak isteyen Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinde auta gitti.

90+3. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun şık ara pasında, ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Vedat Muric'in şutunda, kaleci Lung topu kontrol etti.

Karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.

Hasan Hüseyin Acar, Kayserispor, Emre Demir, Ömer Uzun, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:46 Kaynak: AA
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