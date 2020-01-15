Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bilal Gölen, Deniz Caner Özaral
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Kaan Kanak, Welinton, Tzavellas, Baiano, Ceyhun Gülselam, Musa Çağıran (Dk. 46 Siopis), Umut Güneş (Dk. 64 Salih Uçan), Junior Fernandes, Efecan Karaca, Cisse (Dk. 56 Yacine Bammou)
Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Özgür Çek, Fernandes, Ahmet Hakan Demirli (Dk. 78 Çağtay Kurukalıp), Brecka (Dk. 71 Ndongala), İlhan Depe, Doğucan Haspolat, Tarkan Serbest, Aytaç Kara, Hajradinovic, Thiam
Goller: Dk. 12 Welinton, Dk. 15 Junior Fernandes, Dk. 45 Cisse (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 42 Thiam (Kasımpaşa)
Kırmızı kart: Dk. 62 Welinton (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 60 Fernandes, Dk. 77 Aytaç Kara, Dk. 89 Ndongala (Kasımpaşa)
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 yendi.
12. dakikada Kaan Kanak'ın pasında sol kanatta topla buluşan Junior Fernandes'in vuruşunda, topu kaleci Fatih Öztürk kornere çeldi. Umut Güneş'in sol kanattan kullandığı kornerde Welinton plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
15. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sol kanatta Kaan Kanak'ın kavisli ortasına iyi yükselen Junior Fernandes'in kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 2-0.
42. dakikada Kasımpaşa'dan Aytaç Kara'nın derinlemesine pasında Thiam, Tzavellas'ı boşa düşürdükten sonra uzak direk dibine sert vurdu ve topu filelere göndererek, farkı 1'e indirdi: 2-1.
45. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Umut Güneş'in topuk pasında Musa Çağıran topu kaleye paralel gönderdi. Arka direkte topla buluşan Cisse'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.
Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.