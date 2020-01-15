Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika Spor

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

6 saat önce

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bilal Gölen, Deniz Caner Özaral Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Kaan Kanak, Welinton, Tzavellas, Baiano, Ceyhun Gülselam, Musa Çağıran (Dk. 46 Siopis), Umut Güneş (Dk. 64 Salih Uçan), Junior Fernandes, Efecan Karaca, Cisse (Dk.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bilal Gölen, Deniz Caner Özaral


Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Kaan Kanak, Welinton, Tzavellas, Baiano, Ceyhun Gülselam, Musa Çağıran (Dk. 46 Siopis), Umut Güneş (Dk. 64 Salih Uçan), Junior Fernandes, Efecan Karaca, Cisse (Dk. 56 Yacine Bammou)

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Özgür Çek, Fernandes, Ahmet Hakan Demirli (Dk. 78 Çağtay Kurukalıp), Brecka (Dk. 71 Ndongala), İlhan Depe, Doğucan Haspolat, Tarkan Serbest, Aytaç Kara, Hajradinovic, Thiam

Goller: Dk. 12 Welinton, Dk. 15 Junior Fernandes, Dk. 45 Cisse (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 42 Thiam (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 62 Welinton (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 60 Fernandes, Dk. 77 Aytaç Kara, Dk. 89 Ndongala (Kasımpaşa)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 yendi.


12. dakikada Kaan Kanak'ın pasında sol kanatta topla buluşan Junior Fernandes'in vuruşunda, topu kaleci Fatih Öztürk kornere çeldi. Umut Güneş'in sol kanattan kullandığı kornerde Welinton plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

15. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sol kanatta Kaan Kanak'ın kavisli ortasına iyi yükselen Junior Fernandes'in kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 2-0.


42. dakikada Kasımpaşa'dan Aytaç Kara'nın derinlemesine pasında Thiam, Tzavellas'ı boşa düşürdükten sonra uzak direk dibine sert vurdu ve topu filelere göndererek, farkı 1'e indirdi: 2-1.

45. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Umut Güneş'in topuk pasında Musa Çağıran topu kaleye paralel gönderdi. Arka direkte topla buluşan Cisse'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.

Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Aytemiz Alanyaspor, Bora Füzesi, Umut Güneş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tottenham, Gedson Fernandes'i 1,5 yıllığına kiraladığını açıkladı
Alanyaspor Mustafa Pektemek ve Emircan Altıntaş'a resmi imzayı attırdı Ricardo Rodriguez, PSV'yi reddedip Fenerbahçe'yi seçti İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Ali Koç'a sert sözler: Şampiyonluğumuzu çaldınız

Son Dakika Haberleri
00:22 Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal: "Çabuk gol yedik" - Son Dakika Spor
00:17 Galatasaray'da Rizespor maçı sonrası büyük tepki: "Bu 'Zorlu' kafası" - Son Dakika Spor
00:04 Ricardo Rodriguez, PSV'yi reddedip Fenerbahçe'yi seçti - Son Dakika Spor
00:02 Son Dakika | Ricardo Rodriguez, Fenerbahçe'yi seçti! - Son Dakika Spor
00:00 Galatasaray maçının ardından -2 - Son Dakika Spor
23:46 İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Ali Koç'a sert sözler: Şampiyonluğumuzu çaldınız - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 00:26:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]