Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

6 saat önce

Stat: Çaykur DidiHakemler: Halis Özkahya, Mustafa Sönmez, İbrahim BozbeyÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Burak Albayrak, Melnjak, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 80 Abdullah Durak), Vetrih, Samudio, Garmash (Dk. 60 Skoda), Boldrin, Oğulcan Çağlayan (Dk.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halis Özkahya, Mustafa Sönmez, İbrahim Bozbey

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Burak Albayrak, Melnjak, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 80 Abdullah Durak), Vetrih, Samudio, Garmash (Dk. 60 Skoda), Boldrin, Oğulcan Çağlayan (Dk. 88 Orhan Ovacıklı)

Galatasaray: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Marcao, Donk, Linnes, Lemina, Seri (Dk. 78 Emre Mor), Ömer Bayram, Emre Akbaba (Dk. 88 Adem Büyük), Feghouli, Falcao (Dk. 77 Taylan Antalyalı)

Goller: Dk. 38 Boldrin (Çaykur Rizespor), Dk. 39 Emre Akbaba (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 90+4 Boldrin ve Burak Albayrak (Çaykur Rizespor) Dk. 35 Marcao (Galatasaray)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Çaykur Rizespor, sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.


38. dakikada sol kanattan kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında, Melnjak'ın ortasında ceza sahası sağ çaprazda Boldrin'in bekletmeden gelişine vuruşunda top filelere gitti: 1-0.

39. dakikada sarı-kırmızılı ekip beraberliği yakaladı. Feghouli'nin sağdan ceza sahası içerisine ortasında, penaltı noktası üzerinde Emre Akbaba sol ayağı ile plase vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

90+3. dakikada sol çaprazda Adem Büyük'ün kontrol ettikten sonra rakibinden sıyrılarak çevirdiği topa altı pas içerisinde Emre Mor boş pozisyonda dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Maçın hakemi Halis Özkahya, VAR incelemesinin ardından Adem Büyük'ün faul yaptığına karar verdi ve golü iptal etti.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Abdullah Durak, Halis Özkahya, Çaykur, Skoda, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:46 Kaynak: AA
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