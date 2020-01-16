Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

13 dakika önce

Stat: Medical ParkHakemler: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Erdem BayıkTrabzonspor: Erce Kardeşler, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Obi Mikel, Sosa, Abdulkadir Parmak (Dk. 63 Ekuban), Ndiaye (Dk. 73 Doğan Erdoğan), Nwakaeme, Sörloth (Dk.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Stat: Medical Park

Hakemler: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Obi Mikel, Sosa, Abdulkadir Parmak (Dk. 63 Ekuban), Ndiaye (Dk. 73 Doğan Erdoğan), Nwakaeme, Sörloth (Dk. 86 Serkan Asan)

Yukatel Denizlispor: Tolgahan Acar, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Lopes, Murawski, Aissati, Sacko, Recep Niyaz (Dk. 81 Estupinan), Olcay Şahan (Dk. 70 Sedat Şahintürk), Rodallega

Goller: Dk. 22 Sosa, Dk. 80 Nwakaeme (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 31 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor) Dk. 45+1 Zeki Yavru, Dk. 50 Mustafa Yumlu, Dk. 67 Recep Niyaz, Lopes (Maç bittikten sonra) (Yukatel Denizlispor)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 yendi.

22. dakikada Sosa'nın ceza alanı dışı sol çaprazında orta şut karışımı vuruşunda, altı pas içinde kaleci Tolgahan Acar'ın yanındaki Sörloth'un müdahale edemediği top filelerle buluştu: 1-0.

80. dakikada Sosa'nın pasında, ceza yayının yakınında topla buluşan Nwakaeme'nin sert şutunda, top kaleci Tolgahan Acar'ın solundan filelere gitti: 2-0.

Bordo-mavililer, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Ahmet Çörekçi, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:44 Kaynak: AA
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