Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında oynanacak 2 maçı yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 21 Ocak Salı günü oynanacak 2 karşılaşmada düdük çalacak hakemler şöyle:

14.00 GMG Kırklarelispor-Medipol Başakşehir: Koray Gençerler

20.30 Fenerbahçe- Hes Kablo Kayserispor: Ümit Öztürk