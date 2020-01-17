Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
6 saat önce
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında oynanacak 2 maçı yönetecek hakemler belli oldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:30 Kaynak: AA
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında oynanacak 2 maçı yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 21 Ocak Salı günü oynanacak 2 karşılaşmada düdük çalacak hakemler şöyle:
14.00 GMG Kırklarelispor-Medipol Başakşehir: Koray Gençerler
20.30 Fenerbahçe- Hes Kablo Kayserispor: Ümit Öztürk
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