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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında oynanacak 6 maçı yönetecek hakemler belli oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında oynanacak 6 maçı yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 22-23 Ocak tarihlerinde oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

22 Ocak Çarşamba:

14.00 Kasımpaşa- Aytemiz Alanyaspor: Bahattin Şimşek

17.00 Göztepe- Antalyaspor: Zorbay Küçük

20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Serkan Tokat

23 Ocak Perşembe:

14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Mustafa Öğretmenoğlu

17.00 Yukatel Denizlispor- Trabzonspor: Ali Şansalan

20.30 Galatasaray- Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:14 Kaynak: AA
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