Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

6 saat önce

Stat: AtatürkHakemler: Koray Gençerler, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet KısalGMG Kırklarelispor: İbrahim Demir, Davut Babur, Müslüm Aydoğan, Caner Koca, İbrahim Sürgülü, Emre Keleşoğlu, Malik Karaahmet (Dk. 88 Deniz Ataç), Bahadır Çiloğlu, Mert Sinan Pekesen, Yüksel Şişman (Dk.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Stat: Atatürk

Hakemler: Koray Gençerler, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Kısal

GMG Kırklarelispor: İbrahim Demir, Davut Babur, Müslüm Aydoğan, Caner Koca, İbrahim Sürgülü, Emre Keleşoğlu, Malik Karaahmet (Dk. 88 Deniz Ataç), Bahadır Çiloğlu, Mert Sinan Pekesen, Yüksel Şişman (Dk. 74 Yusuf Çelik), Enis Çeliksu (Dk. 85 Serkan Sözmen)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Clichy, Visca, Guldbrandsen (Dk. 64 Crivelli), Demba Ba, Aziz Eraltay, Uğur Uçar, Skrtel, Berkay Özcan (Dk. 26 Robinho), Azubuike (Dk. 79 Kerim Frei), Aleksic

Sarı kartlar: Dk. 11 Skrtel, Dk. 62 Aleksic, Dk. 76 Robinho, Dk. 90+3 Visca (Medipol Başakşehir), Dk. 16 Emre Keleşoğlu, Dk. 62 Yüksel Şişman, Dk. 81 Bahadır Çiloğlu, Dk. 86 Malik Karaahmet, Dk. 90+5 Deniz Ataç (GMG Kırklarelispor)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1-1'in rövanşında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor, kupada adını çeyrek finale yazdırdı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın 65. dakikasında Medipol Başakşehir'de Demba Ba, altıpas üzerinde kaleciden dönen topu filelere gönderdi. Maçın hakemi Koray Gençerler, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona ererken, GMG Kırklarelispor kupada çeyrek finale yükseldi.

Bu arada karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıvan, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Milletvekili Selahattin Minsolmaz, CHP Milletvekili Vecdi Gündoğdu ile bazı protokol üyeleri de tribünden takip etti.

Malik Karaahmet, Koray Gençerler, Kırklarelispor, Deniz Ataç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:22 Kaynak: AA
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