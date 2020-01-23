Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

6 saat önce

Stat: Yeni MalatyaHakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Deniz Caner ÖzaralBtcTurk Yeni Malatyaspor: Ufuk Ceylan, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş (Dk. 46 Hadebe), Sakıb Aytaç, Robin Yalçın (Dk. 75 Donald), Acquah (Dk.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Deniz Caner Özaral

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Ufuk Ceylan, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş (Dk. 46 Hadebe), Sakıb Aytaç, Robin Yalçın (Dk. 75 Donald), Acquah (Dk. 62 Gökhan Töre), Murat Yıldırım, Guilherme, Bifouma, Umut Bulut

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Fatih Aksoy (Dk. 75 Caner Osmanpaşa), Appindangoye, Papp, Erdoğan Yeşilyurt, Cofie, Mert Hakan Yandaş (Dk. 88 Derlek), Hakan Arslan, Traore, Yasin Öztekin (Dk. 77 Volkan Eğri), Kone

Goller: Dk. 2 Mert Hakan Yandaş (Demir Grup Sivasspor), Dk. 79 Gökhan Töre, Dk. 90+2 Chebake (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Chebake, Dk. 85 Guilherme (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 25 Yasin Öztekin (Demir Grup Sivasspor)

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, 4-0 kazandığı ilk maçın rövanşında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 2-1 yenilmesine rağmen çeyrek finale yükseldi.

2. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Yasin Öztekin, sol kanattan taşıdığı topu Mert Hakan Yandaş ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Ufuk Ceylan'ın solundan ağlara gitti: 0-1

79. dakikada ev sahibi takım eşitliği yakaladı. Hadebe'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Gökhan Töre'nin vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1

90+2. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor öne geçti. Gökhan Töre'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmanın müdahale ettiği top, Umut Bulut'un önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda savunmadan seken topu kontrol eden Chebake'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1

BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı ancak ilk maçı 4-0 kazanan Demir Grup Sivasspor, kupada adını çeyrek finale yazdırdı.

Mustafa Öğretmenoğlu, Yeni Malatyaspor, Mehmet Salih, Ufuk Ceylan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:14 Kaynak: AA
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