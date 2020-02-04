Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

6 saat önce

Stat: Medical ParkHakemler: Abdülkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Candaş ElbilTrabzonspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Guilherme, Nwakaeme, Sturridge, SörlothBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Cenk Ahmet Alkılıç,...

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Stat: Medical Park

Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Guilherme, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Cenk Ahmet Alkılıç, Aykut Demir, Merthan Açıl, Yusuf Acer, İbrahim Akdağ, Hasan Batuhan Artarslan, Emrah Başsan, Obertan, Hasan Ayaroğlu, Rashad Muhammed

Goller: Dk. 16 Sörloth, Dk. 26 Yusuf Acer (kendi kalesine), Dk. 43 Nwakaeme (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 30 İbrahim Akdağ (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

16. dakikada Guilherme'nin sağ taraftan kullandığı köşe atışında, altıpas çizgisi üzerinde Sörloth düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0.

26. dakikada Guilherme'nin soldan ortasında, Sturridge ve kaleci Kayacan Erdoğan'ın müdahale edemediği top, konuk ekibin savunma oyuncusu Yusuf Acer'in kafasına çarparak ağlara gitti: 2-0.

36. dakikada rakibinden ceza alanı hemen dışında sıyrılan Sturridge'in plase şutunda, top yandan auta çıktı.

43. dakikada Ndiaye'nin pası sonrası ceza alanı ön çizgisinde Nwakaeme'nin plase vuruşunda, top kaleci Kayacan Erdoğan'ın solundan filelere gitti: 3-0.

İlk yarı ev sahibi takımın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Abdülkadir Bitigen, Ahmet Çörekçi, Cenk Ahmet, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:28 Kaynak: AA
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